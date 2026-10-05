Ситуация в Ормузском проливе может привести к серьезному росту цен на зерно

Международная торговая палата (МТП) считает, что при сохранении ограничений судоходства через Ормузский пролив цены на зерновые в отдельных регионах планеты могут увеличиться до восьмидесяти процентов. Об этом заявил генеральный секретарь организации Джон Дентон, слова которого приводит газета The Wall Street Journal. По его оценке, основная проблема заключается в разрыве привычных цепочек поставок минеральных удобрений: ситуация в Ормузском проливе затронула почти 40 процентов мировой торговли удобрениями, и из-за трудностей с переориентацией логистических маршрутов рынок потерял порядка двух миллионов семисот тысяч тонн.

Как отметил Дентон, наиболее уязвимы в сложившихся условиях страны вроде Филиппин, которые импортируют до девяноста процентов необходимых им удобрений. Генеральный секретарь МТП подчеркнул, что люди смотрят на ситуацию в Ормузском проливе преимущественно через призму боевых действий между США и Ираном, которые в некотором смысле носят театральный характер, однако главная проблема — это именно положение с удобрениями.

По мнению Международной торговой палаты, нарушение судоходства в стратегически важном проливе способно вызвать серьёзные сбои в глобальных поставках минеральных удобрений, что, в свою очередь, ударит по сельскому хозяйству и приведёт к резкому росту цен на зерно в наиболее зависимых регионах.

Эксперты предупреждают, что если ограничения судоходства сохранятся, последствия могут оказаться куда более масштабными, чем принято считать, поскольку речь идёт не только о военном противостоянии, но и о вполне реальных экономических рисках для мирового рынка продовольствия.

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