Устриц и самозанятых выведут из тени: откуда возьмутся деньги в бюджете на следующую трёхлетку

Устрицы – это новые цыплята. В том смысле, что их теперь тоже считают по осени. Элитные дары моря – лангустины, омары, устрицы и лобстеры – облагаются льготным НДС по 10%, а должны на общих основаниях, по 22%. Это принесет в бюджет 6 млрд рублей дохода, подсчитала Валентина Матвиенко. На эти деньги можно построить две школы или детскую больницу, а любители кулинарных изысков все равно ничего не почувствуют, выразила уверенность спикер Совфеда на нулевых чтениях проекта бюджета на предстоящую трехлетку.

Российский бюджет на 2027-29 годы сложный. «В современных условиях простых бюджетов не бывает. Сохраняются вызовы, связанные с турбулентностью мировой экономики, с меняющейся структурой глобальных рынков, с незаконными санкциями и так далее», - констатировала Валентина Ивановна и добавила, что даже в нынешних реалиях «Минфину удается находить необходимый баланс и формировать бюджет, исходя прежде всего из стратегических целей и национальных приоритетов, определенных главой государства».

Что это за приоритеты? Первым номером идут семьи с детьми. Так называемый «детский» бюджет на три года составит 10 трлн рублей.

- Глава государства всегда подчеркивает, что поддержка семей с детьми это главное направление для всех стратегических планов России. Поэтому мы исходим из того, что каждый рубль должен идти на реальные положительные изменения, чтобы в стране рождалось больше детей, чтобы становилось как можно больше счастливых многодетных семей, - подчеркнула Матвиенко.

На нефтедоллары у финансового блока кабмина надежды минимальные: доля доходов от продажи ресурсов в бюджете 2027-2029 будет небольшой, баррель Urals по прогнозам будет кружиться вокруг отметки в 50 долларов США, рассказал сенаторам глава Минфина РФ Антон Силуанов.

- Доля нефтегазовых доходов не превысит в предстоящей трехлетке 17%. То есть мы говорим о том, что зависимость бюджета от конъюнктуры снижается. Так называемый ненефтегазовый баланс также составит около 5%, что является минимальным уровнем, начиная с 2008 года, - пояснил министр финансов. По прогнозам ведомства, дефицит бюджета составит около 2% ВВП на предстоящие три года, что является безопасным уровнем, а размер госдолга сохранится под контролем.

При этом, как отметил Силуанов, в 2027 году реальные доходы населения вырастут на 1,4%, а в последующие два года - в среднем на 2,5% ежегодно. Слова о росте доходов граждан в данном контексте важны: упор будет делаться на решение проблемы теневой занятости, что в первую очередь касается самозанятых, и сбор налогов.

- Существенным резервом для ее увеличения призваны стать обеление экономики, решение проблемы теневой занятости. Кроме того, нужно продолжить работу по выявлению неучтенных объектов недвижимости, земельных участков, вовлечению их в хозяйственный оборот и обеспечению их учета для целей налогообложения, - перечислила варианты пополнения доходной части бюджета спикер Совфеда.

Также стоит ожидать инвентаризацию налоговых льгот. Валентина Ивановна нашла яркий пример и уточнила, что он не единственный – неактуальных, неэффективных, когда-то кем-то пролоббированных льгот много:

- Деликатесные товары, такие как устрицы, омары, лангустины, лобстеры и другие имеют льготу по ставке НДС. Вместо положенных 22% платят 10%. Отмена этой льготы приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет в размере около 6 миллиардов рублей. Нам говорят, ну, подумаешь, 6 миллиардов. Не подумаешь. Курочка по зернышку клюет. На эти средства можно построить, например, две новые школы или детскую больницу. А любители лобстеров, я думаю, от этого не сильно пострадают, попросту не заметят.

Обеспечение сбалансированности региональных бюджетов председатель палаты регионов назвала важнейшей темой. У регионов должна быть возможность долгосрочного планирования, призвала Валентина Ивановна и привела еще один пример: федеральное Минпросвещения утвердило новый ФГОС для школ. Часов прибавилось.

- Намерения самые благие. Но кто за это платит? – поинтересовалась спикер Совфеда, - На кого ложится оплата труда учителей? Правильно, на регионы.

Валентина Ивановна предложила тонкое решение проблемы: пусть дополнительные часы для учителей финансирует то ведомство, которое предложило реформу.

Все социальные обязательства государства будут выполнены, заверил Антон Силуанов. С 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно увеличится на 3,3% по темпу роста заработных плат. Средний размер пенсии по старости на конец следующего года составит 29,904 рубля. Прожиточный минимум возрастет на 6,8% и составит 20 227 рублей, что позволит обеспечить размеры пособий и социальных выплат. Величина МРОТ в следующем году повысится до 28 935 рублей. Поставленная президентом задача обеспечить МРОТ к 2030 году на уровне 35 тысяч рублей будет выполнена, заявил глава Минфина.

Минимальная ставка по семейной ипотеке составит 2%. На субсидирование таких кредитов будет выделено 1,6 трлн рублей. Но изменится подход к предоставлению ипотечных льготных займов: чем больше в семье детей, тем меньше ставка и тем больше размер субсидированного кредита.

На здравоохранение планируется потратить в следующем году 3,6 триллиона рублей. А в целом по бюджетной системе эта статья превысит 17 триллионов рублей или почти 7% от ВВП, уточнил Силуанов.

На строительство школ в трехлетке планируется направить более 105 миллиардов рублей. Это позволит построить новых 77 объектов. На капитальный ремонт школ - более 200 миллиардов рублей. Отремонтировано будет более 2 340 объектов. Также строить и ремонтировать планируется студенческие общежития и университетские кампусы.

Сколько заложено на обеспечение потребности обороны, безопасности, социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, министр финансов не уточнил – эти статьи бюджета засекречены. Он лишь отметил, что «запланированные ресурсы обеспечивают потребности армии вооружением, техникой, поддержку семей, а также модернизацию предприятий оборонно-промышленного комплекса».