...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Экономика 3944

Устриц и самозанятых выведут из тени: откуда возьмутся деньги в бюджете на следующую трёхлетку

Расчет на нефтегазовые доходы уступает дорогу стратегии обеления экономики

Устрицы – это новые цыплята. В том смысле, что их теперь тоже считают по осени. Элитные дары моря – лангустины, омары, устрицы и лобстеры – облагаются льготным НДС по 10%, а должны на общих основаниях, по 22%. Это принесет в бюджет 6 млрд рублей дохода, подсчитала Валентина Матвиенко. На эти деньги можно построить две школы или детскую больницу, а любители кулинарных изысков все равно ничего не почувствуют, выразила уверенность спикер Совфеда на нулевых чтениях проекта бюджета на предстоящую трехлетку.

Расчет на нефтегазовые доходы уступает дорогу стратегии обеления экономики
Фото сгенерировано нейросетью Qwen/Шуклина Ольга

Российский бюджет на 2027-29 годы сложный. «В современных условиях простых бюджетов не бывает. Сохраняются вызовы, связанные с турбулентностью мировой экономики, с меняющейся структурой глобальных рынков, с незаконными санкциями и так далее», - констатировала Валентина Ивановна и добавила, что даже в нынешних реалиях «Минфину удается находить необходимый баланс и формировать бюджет, исходя прежде всего из стратегических целей и национальных приоритетов, определенных главой государства».

Что это за приоритеты? Первым номером идут семьи с детьми. Так называемый «детский» бюджет на три года составит 10 трлн рублей.

- Глава государства всегда подчеркивает, что поддержка семей с детьми это главное направление для всех стратегических планов России. Поэтому мы исходим из того, что каждый рубль должен идти на реальные положительные изменения, чтобы в стране рождалось больше детей, чтобы становилось как можно больше счастливых многодетных семей, - подчеркнула Матвиенко.

На нефтедоллары у финансового блока кабмина надежды минимальные: доля доходов от продажи ресурсов в бюджете 2027-2029 будет небольшой, баррель Urals по прогнозам будет кружиться вокруг отметки в 50 долларов США, рассказал сенаторам глава Минфина РФ Антон Силуанов.

- Доля нефтегазовых доходов не превысит в предстоящей трехлетке 17%. То есть мы говорим о том, что зависимость бюджета от конъюнктуры снижается. Так называемый ненефтегазовый баланс также составит около 5%, что является минимальным уровнем, начиная с 2008 года, - пояснил министр финансов. По прогнозам ведомства, дефицит бюджета составит около 2% ВВП на предстоящие три года, что является безопасным уровнем, а размер госдолга сохранится под контролем.

При этом, как отметил Силуанов, в 2027 году реальные доходы населения вырастут на 1,4%, а в последующие два года - в среднем на 2,5% ежегодно. Слова о росте доходов граждан в данном контексте важны: упор будет делаться на решение проблемы теневой занятости, что в первую очередь касается самозанятых, и сбор налогов.

- Существенным резервом для ее увеличения призваны стать обеление экономики, решение проблемы теневой занятости. Кроме того, нужно продолжить работу по выявлению неучтенных объектов недвижимости, земельных участков, вовлечению их в хозяйственный оборот и обеспечению их учета для целей налогообложения, - перечислила варианты пополнения доходной части бюджета спикер Совфеда.

Также стоит ожидать инвентаризацию налоговых льгот. Валентина Ивановна нашла яркий пример и уточнила, что он не единственный – неактуальных, неэффективных, когда-то кем-то пролоббированных льгот много:

- Деликатесные товары, такие как устрицы, омары, лангустины, лобстеры и другие имеют льготу по ставке НДС. Вместо положенных 22% платят 10%. Отмена этой льготы приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет в размере около 6 миллиардов рублей. Нам говорят, ну, подумаешь, 6 миллиардов. Не подумаешь. Курочка по зернышку клюет. На эти средства можно построить, например, две новые школы или детскую больницу. А любители лобстеров, я думаю, от этого не сильно пострадают, попросту не заметят.

Обеспечение сбалансированности региональных бюджетов председатель палаты регионов назвала важнейшей темой. У регионов должна быть возможность долгосрочного планирования, призвала Валентина Ивановна и привела еще один пример: федеральное Минпросвещения утвердило новый ФГОС для школ. Часов прибавилось.

- Намерения самые благие. Но кто за это платит? – поинтересовалась спикер Совфеда, - На кого ложится оплата труда учителей? Правильно, на регионы.

Валентина Ивановна предложила тонкое решение проблемы: пусть дополнительные часы для учителей финансирует то ведомство, которое предложило реформу.

Все социальные обязательства государства будут выполнены, заверил Антон Силуанов. С 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно увеличится на 3,3% по темпу роста заработных плат. Средний размер пенсии по старости на конец следующего года составит 29,904 рубля. Прожиточный минимум возрастет на 6,8% и составит 20 227 рублей, что позволит обеспечить размеры пособий и социальных выплат. Величина МРОТ в следующем году повысится до 28 935 рублей. Поставленная президентом задача обеспечить МРОТ к 2030 году на уровне 35 тысяч рублей будет выполнена, заявил глава Минфина.

Минимальная ставка по семейной ипотеке составит 2%. На субсидирование таких кредитов будет выделено 1,6 трлн рублей. Но изменится подход к предоставлению ипотечных льготных займов: чем больше в семье детей, тем меньше ставка и тем больше размер субсидированного кредита.

На здравоохранение планируется потратить в следующем году 3,6 триллиона рублей. А в целом по бюджетной системе эта статья превысит 17 триллионов рублей или почти 7% от ВВП, уточнил Силуанов.

На строительство школ в трехлетке планируется направить более 105 миллиардов рублей. Это позволит построить новых 77 объектов. На капитальный ремонт школ - более 200 миллиардов рублей. Отремонтировано будет более 2 340 объектов. Также строить и ремонтировать планируется студенческие общежития и университетские кампусы.

Сколько заложено на обеспечение потребности обороны, безопасности, социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, министр финансов не уточнил – эти статьи бюджета засекречены. Он лишь отметил, что «запланированные ресурсы обеспечивают потребности армии вооружением, техникой, поддержку семей, а также модернизацию предприятий оборонно-промышленного комплекса».

Подписаться

Автор:
Армия Валентина Матвиенко Антон Силуанов Россия США