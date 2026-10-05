Власти Франции озвучили ущерб от аномально жаркого лета

Аномально жаркое лето 2026 года обернулось для Франции значительными финансовыми потерями, которые парламентская комиссия предварительно оценила в 16 миллиардов евро. Об этой цифре сообщил депутат от партии «Непокоренная Франция» Эрик Кокрель, ссылаясь на расчеты специальной комиссии. Информацию приводит издание Le Monde.

Полученная сумма заметно превышает ранее озвученные прогнозы: в середине августа министр экологического перехода Моник Барбю говорила о диапазоне от 10 до 15 миллиардов евро прямых и косвенных затрат. Сам Кокрель признал, что методика подсчета имеет определенные оговорки, поскольку в ней суммируются расходы разного характера, и не исключено, что часть из них была учтена дважды.

Наиболее серьезный удар пришелся на сельское хозяйство. По оценкам аграрных профсоюзов, потери отрасли в целом составили порядка 10 миллиардов евро. С учетом государственных субсидий комиссия определила чистый ущерб аграриев в 8,7 миллиарда евро. Влияние экстремальной жары на экономический рост министерство финансов Франции оценило примерно в 0,1 процентного пункта ВВП, что соответствует почти 3 миллиардам евро. К этому добавились непредвиденные государственные расходы объемом не менее 2,5 миллиарда евро. Из них 1,3 миллиарда пошли на помощь сельхозпроизводителям, около 700 миллионов — на здравоохранение, и как минимум 300 миллионов оказались связаны с борьбой с пожарами.

Отдельно комиссия проанализировала медицинские издержки, опираясь на статистику аналогичной жары 2003 года. По этим расчетам, дополнительные расходы медицинского страхования составили около 200 миллионов евро, больниц — 100 миллионов, а домов престарелых и медико-социальных учреждений — от 260 до 520 миллионов евро. Что касается домохозяйств, то здесь учтены как минимум 500 миллионов евро страховых выплат по пожарам и до 800 миллионов евро, которые французы дополнительно потратили на электроэнергию из-за активного использования вентиляторов и кондиционеров. Аномальная жара затронула практически все сферы экономики и социальной жизни страны, а ее последствия потребовали от государства значительных незапланированных вложений.

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