Власти введут новый налог: чего ожидать

В Германии введут налог на пластик в 2027 году

Власти Германии планируют ввести новый налог на пластиковую упаковку. Об этом сообщает DPA со ссылкой на проект закона.

По данным агентства, инициативу внесли фракции правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ. Закон должен вступить в силу в июле 2027 года.

Ставка сбора составит 550 евро за тонну пластика в упаковке. Налогом будут облагаться упаковочная и транспортная тара, пленки, крышки и капсулы.

Производители смогут получить освобождение, если упаковка сделана из полностью переработанного пластика. По оценкам, в 2027 году нововведение принесет бюджету 805 миллионов евро.

Экологи поддержали законопроект, но предложили ограничить его одноразовой тарой.

Читайте также:

Известный актер погиб во время крушения самолета

Поезда отменены и вагоны опечатаны из-за нашествия клопов