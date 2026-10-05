Взрослые дети помогают родителям решать финансовые вопросы

Большинство взрослых детей участвуют в финансовых вопросах своих родителей и других старших родственников. Такие данные приводит исследование ДОМ.PФ Банка.

Согласно результатам опроса, 70% респондентов помогают старшему поколению в финансовой жизни. Чаще всего речь идет о сохранении и приумножении сбережений. 56% опрошенных советуют, в каком банке открыть вклад или накопительный счет, а 31% помогают оформить эти продукты.

19% обучают родителей пользоваться банковским приложением. Они помогают разобраться с настройками безопасности и открыть банковские продукты.

При этом финансовые знания передаются не только от младших к старшим. 60% молодых респондентов учитывают мнение старшего поколения. В первую очередь, это касается вопросов, связанных с покупкой, продажей или арендой недвижимости.

«В детстве родители учат нас обращаться с деньгами, а со временем и мы можем поделиться с ними полезными знаниями. Показать нужный раздел приложения, помочь сравнить условия вкладов – это тоже способ позаботиться о родных», – отметил заместитель председателя правления ДОМ.PФ Банка Алексей Косяков.

В некоторых семьях родственники пользуются услугами одного банка. Среди опрошенных пенсионного возраста 74% обслуживаются в том же банке, что и их родственники. При этом 35% выбрали его по рекомендации близких, а еще 12% приняли решение вместе с ними.