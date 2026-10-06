А7 на «БИОПРОМ 2026»: объем международных расчетов в медсекторе вырос почти на 30%

Старший вице-президент А7 Денис Шейбаль, выступая в рамках III Международного форума «БИОПРОМ-2026», сообщил, что с начала 2026 года объем международных расчетов медицинских компаний через А7 увеличился на 29%. По его словам, 40% платежей в этом сегменте приходится на Китай и Гонконг, а ещё 9% — на ОАЭ.

«В этом году за неполные десять месяцев по платежам с назначением „медицина, фармакология и медицинское оборудование“ у компании А7 прирост на 29%», — сказал Денис Шейбаль на сессии Сеченовского Университета «Медицина как платформа: как экосистемы и техгиганты пересобирают биомедтех».

Для медицинской отрасли надежная расчетная инфраструктура способствует снижению рисков сбоев и задержек. От своевременного расчета могут зависеть запуск производства, отгрузка, поставка оборудования, препаратов, расходных материалов, а также последующее сервисное обслуживание.

Кроме того, важнейшим фактором он назвал предсказуемость платежа и прозрачность его условий, поэтому, как он указал, наблюдается рост спроса на международные платежи.

В зависимости от конкретной задачи компания задействует различные инструменты: агентские расчеты применяются для текущих международных платежей; валютные векселя — для планирования будущих закупок и снижения валютной неопределенности; цифровые инструменты — с учетом параметров отдельно взятой сделки. При этом особое значение компания придает прозрачности ценообразования: А7 работает без скрытых комиссий за конвертацию и предлагает курс валют для международных расчетов по котировкам Центрального банка.

III Международный форум «БИОПРОМ-2026» проводится 5 и 6 октября в Геленджике. Эта площадка объединяет представителей медицины, фармацевтики, биотехнологий, а также пищевой и косметической промышленности. Компания выступает партнером форума и представляет на нем решения, предназначенные для международных расчётов и оплаты зарубежных поставок.