До 10 октября россиянам придут налоговые уведомления: где их искать и как оплатить

Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила, что до 10 октября россиянам направят уведомления о налогах за 2025 год. В документе могут быть указаны имущественные налоги за квартиру, дом, земельный участок или автомобиль. Свыше 90% всех уведомлений придет в электронном виде. Оплатить указанные там суммы следует до 1 декабря, иначе последуют нешуточные штрафы и пени. Что делать налогоплательщикам, чтобы не попасть в число нарушителей, «МК» выяснял у экспертов.

В этом году ФНС планирует направить около 70 млн налоговых уведомлений. Более 90% из них поступят в электронном виде. Крайний срок уплаты налогов за 2025 год — 1 декабря 2026 года.

Главное изменение для многих налогоплательщиков заключается в том, что искать бумажное письмо теперь необязательно. Уведомление может появиться в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС или в личном кабинете на Госуслугах. Если электронного доступа у гражданина нет, документ направят заказным письмом по почте.

«Важно уведомление получить. Оно все равно должно быть сформировано, но может статься, что человек его не увидел, поэтому нужно проверить личный кабинет на сайте ФНС или Госуслугах. Бумажного письма, скорее всего, не будет», — говорит юрист Дмитрий Шумейко, эксперт по налогам и налоговым проверкам.

Если человек хочет получать уведомления на бумаге, соответствующее заявление он можно подать через личный кабинет налогоплательщика, в налоговой инспекции или МФЦ.

Получив документ, не стоит сразу переходить к оплате. Сначала нужно проверить, за что именно начислен налог. В уведомлении будут указаны объект, его характеристики, период владения, налоговая база, ставка и итоговая сумма. Особое внимание стоит обратить на период владения. Например, если квартиру или автомобиль продали в течение 2025 года, налог должен рассчитываться с учетом фактического срока владения. Также необходимо проверить, учтены ли льготы и вычеты. «Просмотрите уведомление: проверьте имущество или свою долю, период владения этим имуществом, а также льготы, которые могут уменьшать общую сумму налога либо вообще освобождать от него», — советует Шумейко.

Ошибки в уведомлениях тоже возможны. Налоговая получает сведения об объектах и доходах из разных источников, поэтому какие-то данные могут оказаться неточными. Если человек не согласен с начислением, об этом нужно сообщить в ФНС через личный кабинет или другим доступным способом. «Информация в уведомлении, прежде всего, предназначена для уточнения, а уже потом для оплаты. Если есть вопросы или несогласие с начисленной суммой, нужно обязательно известить об этом налоговую», — отмечает эксперт.

Александр Андропов, член Ассоциации налоговых консультантов, также рекомендует не откладывать обращение в налоговую до последнего дня. По его словам, если в уведомлении обнаружена ошибка в характеристиках объекта, периоде владения или льготе, об этом следует сообщить до наступления срока уплаты. После проверки налоговая при наличии оснований сможет сделать перерасчет.

При этом уведомление приходит не всем. Документ не формируется, если начислений за соответствующий период нет либо льготы и вычеты полностью покрывают сумму налога. Кроме того, при небольшой сумме начислений уведомление может не направляться до тех пор, пока сумма не достигнет установленного порога. Если уведомление не пришло, сначала стоит проверить личные кабинеты ФНС и Госуслуг. Если документа нет и там, следует обратиться в налоговую через личный кабинет, сервис обратной связи или непосредственно в инспекцию.

Оплатить налог можно несколькими способами. Проще всего, как поясняет Шумейко, непосредственно через личный кабинет ФНС или Госуслуги. Также можно использовать банковское приложение: отсканировать QR-код из уведомления и подтвердить платеж. Еще один вариант — оплатить по реквизитам через банк.

После оплаты эксперты советуют сохранить чек или квитанцию. Это особенно важно на случай технической ошибки: например, если платеж не прошел или перечисленная сумма по какой-то причине вернулась. Дальше, в случае разборок с налоговой, сохраненные платежные документы очень пригодятся.

Заплатить налоги за 2025 год необходимо не позднее 1 декабря 2026 года. Если срок пропустить, на непогашенную задолженность начинают начисляться пени за каждый день просрочки.

Таким образом, алгоритм для налогоплательщика следующий: сначала найти уведомление в личном кабинете ФНС или Госуслуг, затем проверить объекты, период владения и льготы, при необходимости сообщить налоговой об ошибке и только после этого оплатить начисленную сумму. Ждать бумажного конверта необязательно — главное, чтобы налоговое уведомление было проверено, а платеж сделан вовремя.