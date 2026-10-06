Гонконг начал рекордными темпами скупать российское золото

Гонконг стал получать российское золото в рекордных количествах. Причиной стали западные санкции, которые заставили перенаправить поставки из Лондона в Китай и другие азиатские государства. Об этом пишет CNBC.

Как сообщает издание со ссылкой на исследование BullionVault, компании, вкладывающей средства в драгметаллы, за 7 месяцев 2026 года Гонконг ввёз 112,7 т золота из России. Исследование опирается на сведения Департамента переписи и статистики Гонконга.

CNBC уточняет: этот объём уже больше рекордных 92,1 т, которые завезли за весь 2025 год. В 2021 году показатель равнялся лишь 3,3 т. В материале канала отмечается: за первые 7 месяцев этого года на золото из РФ пришлось почти 15% ввоза немонетарного золота в Гонконг. В 2021 году доля составляла всего 0,6%.

Аналитики CNBC пояснили: столь резкий скачок показывает, как изменились пути вывоза российского золота после начала конфликта на Украине в 2022 году. Тогда производители из РФ потеряли доступ к главным западным рынкам.

CNBC напоминает: в марте 2022 года LBMA убрала из списка аккредитованных поставщиков Good Delivery все 6 российских аффинажных заводов, которые выпускают золото и серебро. Позже США, Великобритания и ряд других западных государств ограничили поставки российского золота. Это фактически закрыло для него рынки, служившие прежде главными направлениями экспорта, говорится в статье.

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