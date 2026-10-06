Илон Маск снова стал триллионером

Состояние Илона Маска вновь перешагнуло отметку в $1 трлн благодаря подорожанию акций Tesla и SpaceX. По оценке Forbes, только за несколько дней капитал предпринимателя увеличился более чем на $30 млрд.

Маск сохраняет статус самого богатого человека планеты с большим отрывом от ближайших конкурентов. Состояние занимающего вторую строчку Джеффа Безоса оценивается примерно в $371,5 млрд.

Впервые состояние Маска достигло триллиона долларов в июне после выхода SpaceX на биржу Nasdaq, однако удержаться выше этой отметки ему тогда удалось лишь несколько дней. Новый подъем поддержали сильные показатели Tesla. Пoсле публикации данных о поставках электромобилей капитал предпринимателя за один день вырос примерно на $61 млрд.

Дополнительным фактором стало повышение котировок SpaceX. На открытии торгов 5 октября бумаги компании прибавили более 5%, тогда как акции Tesla выросли более чем на 1%. Интерес инвесторов к SpaceX усилился после позитивной оценки Morgan Stanley и успешного орбитального полета Starship.

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