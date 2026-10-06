Reuters: Россия подорвала бюджет Украины на $56 млрд

По информации Reuters, украинские власти оказались в самой сложной бюджетной ситуации с 2022 года. В летние месяцы Москва нарастила атаки с использованием дронов и ракет. По всей стране пострадали предприятия и складские помещения, а также портовая и железнодорожная инфраструктура. Это притормозило хозяйственную активность и уменьшило приток налогов.

Одновременно затянулось принятие ряда законов. Среди них налоговые изменения, вызывающие недовольство, и антикоррупционные нормы, на которых настаивали западные партнёры. Из-за этого на месяцы сдвинулись кредиты из-за рубежа на миллиарды евро. В итоге в казне возникла крупная финансовая брешь. Как отмечает Reuters, в текущем году Киеву требуется $56 млрд, чтобы закрыть эту дыру. Это примерно четверть объёма национальной экономики. $27 млрд из них уходит на военные нужды.

На прошлой неделе представители Украины в Брюсселе обсудили с европейскими коллегами досрочное получение траншей, которые по кредиту ЕС на €90 млрд ($101 млрд) были назначены на следующий год. Еврокомиссия и Киев утверждают, что ресурсы для покрытия нынешнего дефицита найдены. Но три собеседника Reuters, знающих детали переговоров, предупреждают: ускорение выплат способно усилить нагрузку на бюджет в следующем году. Особенно на фоне выборов во Франции и Польше, которые могут ослабить готовность союзников поддерживать Киев.

Глава бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа сообщила: два года назад сутки боёв стоили Украине $140 млн, теперь — $190 млн. Прямая военная помощь Запада в эти подсчёты не включена. По данным Reuters, за 9 месяцев текущего года на оборону ушло больше $44 млрд. Поставки союзников натурой здесь тоже не учтены. Для сравнения: за такой же срок удалось собрать лишь порядка $42 млрд налогов, чему помешало замедление экономики.

Пидласа также сказала, что за первые 9 месяцев этого года из-за российских атак бюджет недобрал свыше 49,5 млрд гривен ($1,1 млрд). По её словам, атаки не только ломали имущество и уничтожали продукцию, но и сбивали логистику, заставляя магазины и компании останавливать работу на часы. Правительственная оценка, приведённая Reuters, допускает, что к концу года общая нехватка налоговых сборов достигнет 70 млрд гривен.

Даже при десятках миллиардов евро внешней поддержки экономисты ждут роста украинской экономики в текущем году лишь на 0,5–1,5%. В 2025 году показатель составлял 1,8%.

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