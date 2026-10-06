Россиянам объяснили, почему высокая ключевая ставка не является гарантией крепкого рубля

Инвестиционный стратег Александр Бахтин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что высокая ключевая ставка поддерживает рубль, но не может полностью защитить его от ослабления.

Как заметил собеседник издания, после 2022 года разница между ставками ЦБ РФ, Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка утратила прежнее значение для рубля. Спикер указал, что это произошло из-за ухода иностранных инвесторов, ограничений на перемещение капитала, санкционных и расчетных рисков.

Бахтин обратил внимание на то, что прежде участники рынка могли занимать деньги в валюте с низкой ставкой и вкладывать их в активы страны с высокой ставкой, а теперь такая стратегия, известная как carry trade, существенно осложнилась для российского рынка.

По словам эксперта, высокая ключевая ставка продолжает поддерживать российскую национальную валюту через внутренний канал, и она сдерживает кредитование, потребление и спрос на импорт, одновременно делая рублевые вклады, облигации и фонды денежного рынка привлекательнее для сбережений.

При этом спикер уточнил, что даже при высокой ключевой ставке рубль может заметно подешеветь, например, в случае снижения экспортной выручке из-за падения сырьевых цен или санкций. Кроме того, Бахтин указал, что давление на курс российской нацвалюты может усилиться при резком увеличении импорта.