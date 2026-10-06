В ближайшие три года предусмотрена компенсация по советским вкладам: кто и сколько получит

Новость для тех, кто в советские времена имел несчастье хранить деньги на сберкнижке, скорее приятная. Российские семьи смогут вернуть сбережения, сгоревшие в горниле экономических реформ лихих 90-х годов. В федеральном бюджете на 2027–2029 годы предусмотрены средства на компенсации по советским вкладам.

Так, в будущем, 2027-м, году на эти цели планируют направить почти 1,9 миллиарда рублей, а в последующие два года, в 2028 и 2029 годах, еще по столько же. А вот обменный курс получателей вряд ли обрадует. Советский рубль 1991 года в рамках компенсаций приравняют к российскому рублю 2026-го.

Напомним, что еще в 1995 году в России был принят закон о сохранении сбережений граждан, которые были внесены до 20 июня 1991 года в сберкассу или размещены в государственные ценные бумаги до 1 января 1992 года.

По правде говоря, три с лишним десятка лет спустя мало кто из держателей старых советских сберкнижек надеется хотя бы на частичную компенсацию своих вкладов, «сгоревших» в пламени гиперинфляции начала 90-х. Начиная с 2003 года правительство постоянно откладывало выполнение своих долговых обязательств перед населением — сначала на год, а в 2023 году сразу на трехлетку, до 1 января 2027 года. Причина понятна: чтобы погасить долги по дореформенным вкладам, для справедливого пересчета требуются не миллиарды, а десятки триллионов рублей.

По утверждению некоторых аналитиков, по паритету покупательной способности за один советский рубль полагается давать 300-400 нынешних. Хотя на самом деле это завышенная оценка советского рубля. В период горбачевской перестройки, когда разгонялась инфляция, было напечатано много денег, не обеспеченных товарами. Потому, рубль образца 1991 года по своей покупательной способности был совсем не тот, который был, скажем, в 1985 году, когда Горбачев пришел к власти. Ведь уже в феврале 91-го потребительские цены официально выросли на 55 %, что автоматически означало падение реальных доходов населения. Однако фактически цены увеличились в 2,6 раза. При этом в магазинах полки были пустые, не было ничего: ни продуктов, ни товаров ширпотреба.

Только в январе 1992 года цены выросли почти в 3,5 раза, в феврале — еще на 40%, в марте — еще на 30%... Дальше рост замедлился, но в среднем оставался на уровне порядка 20% в месяц. В итоге, на конец декабря 1992 года цены за год увеличились... в 26 раз, инфляция составила 2500%. Нынешняя инфляция в 6 %, с которой неутомимо борется Центробанк, кажется просто детской шалостью.

Некоторые эксперты предлагают за один советский рубль давать 100 современных, платить как бы один доллар, тем более, что по существующему курсу «американец» и стоит около 100 рублей. Но и при таком соотношении компенсация дореформенных вкладов выглядит настоящей утопией. На сберкнижках того времени хранилось порядка 345 миллиардов советских рублей, что в пересчете по предлагаемой схеме дает не меньше 30 современных триллионов, почти годовой бюджет.

Таких денег у государства, понятное дело, нет. В чиновничьих кабинетах даже поговаривали о том, чтобы вообще признать закон от 1995 года утратившим силу. Как говорится, лучше суровая правда, чем постоянное замораживание выплат до «лучших времен». Тем более, что многих обладателей тех советских сберкнижек уже нет на белом свете.

Тем не менее компенсация — пусть и чисто символическая — выдается до сих пор. Рассчитывают ее от остатка на сберкнижке, который был на 20 июня 1991 года с учётом коэффициентов, привязанных к году рождения держателя вклада и сроку хранения средств. Получателями компенсации могут стать и счастливые наследники.

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев говорит, что государство продолжает работу по компенсации отложенных или, как их иногда называют, конфискованных советских вкладов.

- Есть специальный график, по которым люди, в зависимости от возраста, могут их получить.

- Кто больше прогорел в начале 90-х – те, кто держал деньги на депозите или хранил их под подушкой наличными?

- Трудно сказать, со вкладов вообще нельзя было снять деньги. А если они были на руках, то в условиях гиперинфляции, их, все-таки, можно было перевести в материальные ценности. Другое дело, что в магазинах ничего-то и не было. Один мой знакомый, поддавшись общему ажиотажу, начал скупать все подряд, чтобы деньги не прогорели. А вначале 90-х были только какие-то пассатижи, рулетки, электрические выключатели... Ему в хозяйстве совсем не нужные. Так до сих пор при них и остался.

- Как сегодня получить компенсацию по советскому вкладу?

- Подтверждающие документы для этого, разумеется, должны быть. Если у собственника сохранилась сберкнижка, то у него проблем не возникнет. А если это наследник, то ситуация сложнее. Когда речь идет о деньгах, проверка осуществляется тщательно, деньги счет любят. Вкладом может распоряжаться только собственник, это международная практика. Наследнику придется доказывать, что он не просто однофамилец собственника, а имеет полное прав на получение вклада. Хорошо, если есть завещание, заверенное у нотариуса.