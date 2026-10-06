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Экономика 853

Возможность США заместить российский СПГ на мировом рынке оценили

Экономист Данилов допустил, что США могут заместить СПГ из РФ на мировом рынке

Экономист Данилов допустил, что США могут заместить СПГ из РФ на мировом рынке

Экономист Роман Данилов в беседе с ИС «ВЕСТИ» заявил, что на мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ) США имеют серьезные конкурентные преимущества перед Россией.

Собеседник издания обратил внимание на то, что объемы производства СПГ в Штатах превышают 110 миллион тонн в год, тогда как в РФ они составляют порядка 33 миллионов тонн. Эксперт подчеркнул, что американские производственные мощности почти втрое опережают российские.

Кроме того, Данилов указал, что преимущество у американцев состоит еще и в том, что в Америке на бирже самый дешевый газ в мире, и поэтому даже с учетом расходов на сжижение, на транспортировку, поставки газа из США при текущих ценах становятся привлекательными.

Экономист считает, что в данном случае стоит признать, что у Соединенных Штатов действительно есть возможность заместить Россию на рынке СПГ, учитывая, что американцы имеют серьезные преимущества, в первую очередь, в части объемов производимой продукции.

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Автор:
Россия США Газ