Возможность США заместить российский СПГ на мировом рынке оценили

Экономист Данилов допустил, что США могут заместить СПГ из РФ на мировом рынке

Экономист Роман Данилов в беседе с ИС «ВЕСТИ» заявил, что на мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ) США имеют серьезные конкурентные преимущества перед Россией.

Собеседник издания обратил внимание на то, что объемы производства СПГ в Штатах превышают 110 миллион тонн в год, тогда как в РФ они составляют порядка 33 миллионов тонн. Эксперт подчеркнул, что американские производственные мощности почти втрое опережают российские.

Кроме того, Данилов указал, что преимущество у американцев состоит еще и в том, что в Америке на бирже самый дешевый газ в мире, и поэтому даже с учетом расходов на сжижение, на транспортировку, поставки газа из США при текущих ценах становятся привлекательными.

Экономист считает, что в данном случае стоит признать, что у Соединенных Штатов действительно есть возможность заместить Россию на рынке СПГ, учитывая, что американцы имеют серьезные преимущества, в первую очередь, в части объемов производимой продукции.