Американец купил картину за 30 долларов и стал миллионером

Купленную за 30 долларов картину американец продал за 1,35 млн на аукционе

Картина, приобретенная всего за $30 на распродаже имущества в США, ушла с молотка за $1,35 млн. Столь высокая стоимость объясняется тем, что находку признали произведением американской художницы-сюрреалистки Гертруды Аберкромби, сообщает CNN.

Натюрморт с десятью морскими раковинами обнаружили летом в доме в штате Мичиган. Эксперты установили, что это работа Аберкромби «Раковины олдермена Мерриама», созданная в 1951 году и сохранившаяся в оригинальной раме.

При жизни художница не смогла продать полотно и впоследствии передала его врачу в качестве платы за медицинские услуги. Картина переходила по наследству, а спустя десятилетия оказалась на распродаже, где ее приобрел неназванный коллекционер мебели и виниловых пластинок. Обратить внимание на возможную ценность находки ему помогла подпись автора.

Специалисты подтвердили подлинность произведения, после чего аукционный дом Freeman's предварительно оценил его в $150–250 тыс. Однако во время торгов стоимость выросла до $1,35 млн, установив новый аукционный рекорд для произведений Гертруды Аберкромби.

Гертруда Аберкромби (17 февраля 1909 — 3 июля 1977) — американская художница, жившая и работавшая в Чикаго. Представительница сюрреализма получила известность как «королева богемных артистов». Для ее творчества характерны таинственные лаконичные интерьеры и безлюдные пейзажи, а среди часто встречающихся образов — луна, кошки и морские раковины.

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