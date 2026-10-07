Эксперт назвал российские вложения в золото защитой от долговых рисков США

Вашингтон может снизить реальную стоимость своего госдолга за счет инфляции и обесценивания доллара, считают авторы публикации на китайской платформе Baijiahao. При таком сценарии потери понесут владельцы американских облигаций и долларовых активов.

По приведенным в публикации данным, госдолг США в этом году достиг 40 трлн долларов. Авторы связывают его рост с многолетним превышением расходов над доходами бюджета. Повышение доходности 10-летних казначейских облигаций, по их оценке, усиливает опасения по поводу дальнейшего обслуживания задолженности.

В материале приводится прогноз финансового эксперта Джеймса Рикардса. Он полагает, что американские власти не станут существенно сокращать расходы, а долговую нагрузку будут снижать через инфляцию. Номинальные обязательства при этом сохранятся, но покупательная способность полученных кредиторами денег уменьшится.

В качестве защиты Рикардс предлагает заменить казначейские облигации золотом и ссылается на российский опыт. По его версии, после введения санкций в 2014 году Москва сокращала вложения в американские бумаги и приобретала драгоценный металл. Последующее подорожание золота он оценивает как выгоду для российских резервов.

Отдельное преимущество такого актива эксперт видит в месте его хранения. По его мнению, США могут ограничить выплаты по казначейским бумагам, однако не имеют доступа к золоту в российских хранилищах. Прогноз об инфляционном обесценивании долга отражает оценку Рикардса и авторов публикации, а не объявленный план американских властей.

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