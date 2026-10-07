Эксперт рассказал, стоит ли ожидать резкого повышения цен на кофе

Цены на кофе до конца года могут вырасти на 30%

Во второй половине сентября российские кофеманы особенно пристально смотрят на стоимость бодрящего напитка. Прогнозы до конца года их не радуют. Эксперты сообщают, что стоимость вырастет на 30, а то и 40%. И что в кофейни лучше не соваться: слишком дорого, лучше обзавестись кофейной машиной, получится дешевле.

Действительно, рост цен уже снизил спрос россиян на кофе в питейных заведениях. Многие наши сограждане, в целях экономии, предпочитают брать напиток с собой из дома, используя термосы или большие термокружки.

По мнению аналитиков, дополнительное давление на рост цен оказывают сопутствующие издержки. Логистические затраты с 2022 года выросли в России на 40%, а упаковка подорожала примерно на 35% - после замещения европейского картона поставками из Китая и Турции.

В общем, цены на кофе волнуют практически каждого. Среднестатистический россиянин потребляет в год около 500 граммов кофе. Это почти полный пакет в супермаркете, в который, для экономии наших денег, насыпают не килограмм, а 800 граммов. Однако стоимость одного килограмма, в зависимости от марки, в торговых сетях колеблется от 1353 рублей до 1600 и даже 2700 рублей.

К августу-сентябрю 2026 года кофе в рознице в среднем стоит 2051 рубль за килограмм. Некоторые аналитики рынка утверждают, что с начала года оно даже подешевело примерно на 2%, Хотя по данным отдельных сервисов подорожало на 1-4% в зависимости от бренда.

Словом, на кофейном рынке разброд и шатания. Сообщается, что Колумбия сократила выпуск арабики из-за землетрясения, а Вьетнам — главный поставщик робусты — пострадал от засухи. А в Бразилии, самой крупной стране-производителе кофе, из-за эффекта тихоокеанского течения Эль-Ниньо, во время созревания стояли жара и засуха, а во время сбора начались ливни.

В результате запасы зерен арабики на складах упали до минимума за последние 26 лет.

Наверное, у российских аграриев, выращивающих картошку и капусту, проблем меньше. Хотя бы потому, что на наши поля своего влияния не оказывает течение Эль-Ниньо…

Какая на самом деле складывается ситуация на мировых рынках кофе? Что нам ждать до конца года? От кофейных забегаловок лучше держаться подальше, цена одной порции в кофейне среднего ценового сегмента способна достичь диапазона 300−600 рублей. Нижняя граница соответствует более благоприятному прогнозу, верхняя отражает риски при усугублении внешних факторов. Параллельно аналитики фиксируют рост стоимости кофе в розничной продаже. Цены на молотый и растворимый продукт, по разным оценкам, увеличатся как минимум на 10−15%.

Генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия говорит, что цены на кофе на мировых биржах остаются высокими, но, что должно успокоить наших кофеманов, в нижней границе этого ценового коридора.

- Такая ситуация сохраняется последние несколько месяцев, - поясняет он. - Самый популярный в мире и в России сорт арабика колеблется в пределах 300 центов за фунт. В одном килограмме чуть больше 2 фунтов

- Вначале года эксперты говорили о жутком неурожае кофе в Бразилии, отсюда и были прогнозы о его резком подорожании.

- Нет, урожай там собран хороший и он уже поступает на мировые рынки. Это я к тому, что не следует полагаться на прогнозы, они часто бывают спекулятивными. Урожай хороший и есть мнение, что биржевые цены даже могут даже немного снизиться.

- Значит, подорожания не ждать?

- Я этого не сказал. В мире цены на кофе высокие, почему они должны быть низкими в нашей стране, которая покупает этот товар за валюту по импорту? Сырье на биржах, возможно, чуть подешевеет. Но на стоимость конечного товара влияет много факторов. И курс доллара по отношению к рублю, и логистика, и стоимость упаковки, обжарки, налоги… Любой из этих факторов может повлиять на себестоимость производства и если она увеличится, то, соответственно, поднимется цена и в рознице. Нужно сюда добавить, что торговые сети устанавливают свою наценку на товар. Который не является социально защищенным.

- На сколько повысятся цены в магазинах до конца года?

- Этого не знает никто. Можно сказать, что производителю это делать не выгодно, потому что любое повышение стоимости продукта тут же ведет к сокращению потребления. В России более тысяч обжарочных производств, все массовое кофе делают они из поступающих зеленых зерен.

Повторяю: в мире цены на кофе высокие. По нашим оценкам, спрос на него в России охладился.

- Как снизилось потребление?

- Оно пока не снизилось, однако, по нашим прогнозам, потребление не растет теми темпами, которые отмечались в предыдущие два года.