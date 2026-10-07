Инфляция в России подскочила на фоне роста тарифов ЖКХ

Инфляция в России за первую неделю октября подскочила на 0,96%, хотя неделей ранее этот показатель составлял всего 0,12%, сообщает Росстат. Такой скачок цен оказался полностью ожидаемым и связан с плановой индексацией тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которая прошла по всей стране с 1 октября.

«Инфляция в России с 29 сентября по 5 октября составила 0,96%», — говорится в официальном отчете статведомства. Больше всего за неделю подорожали именно коммунальные ресурсы: отопление, электроэнергия, а также холодное, горячее водоснабжение и водоотведение прибавили в цене двузначные проценты. На этом фоне годовая инфляция в стране ускорилась примерно до 7,1%, превысив верхнюю границу первоначального прогноза Центробанка на текущий год.

Экономисты отмечают, что разовый коммунальный фактор добавил к общей инфляционной картине около 0,7 процентного пункта. При этом наряду с ростом цен на услуги ЖКХ в стране зафиксировано точечное удорожание некоторых продуктов питания и электроники, тогда как сезонные овощи, напротив, продолжили дешеветь.

В Центробанке ранее уже пошли на паузу в смягчении денежно-кредитной политики, удерживая ключевую ставку на уровне 14% из-за сохраняющихся проинфляционных рисков.