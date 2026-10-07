Из южнокорейских портов в Россию отправили более 176 000 тонн топлива

Более 176 000 тонн топлива, преимущественно дизельного, отправили из портов Южной Кореи на российский Дальний Восток в июле и августе 2026 года. По данным The Guardian, перевозки выполняли в том числе танкеры, находящиеся под санкциями Великобритании и Евросоюза.

Газета изучила портовые записи и сведения об отслеживании судов. Согласно ее подсчетам, семь танкеров совершили 14 рейсов в Россию. Три судна находились под британскими и европейскими ограничениями. Один из танкеров получил груз при перегрузке с другого судна в южнокорейских водах. Такой способ позволяет не заходить к портовым терминалам и может затруднить установление происхождения топлива.

Аналитик финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха Исаак Леви раскритиковал эти перевозки. По его оценке, загрузка топлива на подсанкционные суда в южнокорейских портах подрывает санкционный режим и противоречит публичной поддержке Украины со стороны Сеула.

О поставках Reuters сообщал еще 7 августа. Тогда агентство со ссылкой на данные Kpler, Vortexa и источник в торговой отрасли писало об отправке почти 30 000 тонн нефтепродуктов, загруженных в конце июля. Как минимум два танкера приняли топливо в Ульсане для доставки на российский Дальний Восток. Источники агентства говорили о дизеле, один из них также упоминал авиационное топливо.

6 октября уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк заявил, что на Южную Корею пришлось 31% российского импорта топлива в августе. Он считает, что поставки помогли России компенсировать сокращение нефтепереработки после украинских ударов по НПЗ. Reuters уточняет, что Власюк ссылался на сообщения о перевозках и приводил те же объемы, что и The Guardian.

В ответ на публикацию МИД Южной Кореи заявил, что Сеул поддерживает международные усилия по прекращению конфликта и восстановлению Украины. Ведомство также сообщило о строгом соблюдении экспортного контроля в отношении России, включая ограничения на нестратегические товары, которые могут использоваться в военных целях.

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