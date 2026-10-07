Отдых в Таиланде подорожает для россиян

Таиланд планирует ввести туристический сбор с 2027 года

Правительство Таиланда планирует начать взимание туристического сбора с иностранных граждан в первом квартале 2027 года. Об этом сообщает Bangkok Post.

Сбор составит 450 батов (около 13,5 доллара). На первом этапе он затронет путешественников, прибывающих воздушным транспортом.

Ожидается, что мера будет приносить бюджету около 8 миллиардов батов ежегодно. Часть средств направят на медицинское страхование туристов, что позволит экономить государственные расходы.

По данным общественных слушаний, более 80 процентов респондентов поддержали концепцию сбора, 78,3 процента одобрили ставку. Идея обсуждается с 2020 года.

Среди способов оплаты рассматривается включение сбора в цену авиабилетов и гостиничных номеров.

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