Потребление одного вида мяса в России достигло исторического максимума

URA.RU: Потребление свинины в России превысило 31 килограмм на человека в год

Потребление свинины в России вышло на рекордный уровень — более 31 килограмма на человека в год, что составляет почти 40% в структуре спроса на мясо. Это объясняется тем, что на фоне постоянного роста производства цены на свинину в последние годы поднимались медленнее, чем на другие виды мяса. Об этом рассказал в интервью с URA.RU эксперт Юрий Ковалев.

По данным аналитиков, в первом полугодии продажи свинины в натуральном выражении выросли на 13% год к году. Главную причину Ковалев видит в стабильности цен: в опте они в первой половине года даже снизились, поскольку производство прирастало темпами 5–6%.

«За счет внутренней конкуренции оптовые цены снижаются, и поставщики не оказывают давления на розницу», — пояснил эксперт.

В итоге за первые шесть месяцев розничные цены на свинину почти не изменились, тогда как стоимость остальных видов мяса росла.

За последние десять лет потребление мяса в целом выросло на 16% — до 83 килограммов в год на человека, а по свинине показатель увеличился на 34%. При общей продовольственной инфляции за этот период в 90% говядина подорожала на 70–80%, птица — на 50–60%, а свинина — лишь на 35%. Таким образом, по цене она уже сравнялась с курицей, а бескостная свинина оказалась даже дешевле филе куриной грудки.

Ковалев признал, что в первой половине года у производителей были сложности с рентабельностью из-за падения оптовых цен и выросшего импорта мяса птицы, прежде всего из Китая. Однако сейчас ситуация улучшается: летом традиционно подрос спрос в шашлычный сезон, а темпы прироста производства начали снижаться. По его словам, рост на 5–7% в пересчете на год уже невозможен, поскольку экспорт составляет 10% от собственного производства, импорта почти нет, а потребление находится на максимуме.

Что касается цен на ближайшие годы, эксперт не ожидает существенного роста: спрос имеет свои пределы, а конкуренция в отрасли остается высокой.

«Мы не видим основания для какого-то существенного повышения цен, по крайней мере в ближайшие два-три года», — отметил Ковалев.

По его прогнозу, цены будут меняться в пределах общей продовольственной инфляции или несколько ниже.

Корма составляют примерно 70% себестоимости свинины, еще 10–12% — заработная плата, остальное — логистика, ветеринария и прочие расходы. Половина экспорта приходится на страны бывшего Советского Союза — Белоруссию, Армению, Грузию, Казахстан, а вторая половина уходит в Юго-Восточную Азию — Китай, Вьетнам, Гонконг; в этом году добавились Филиппины.

До этого стало известно, что субпродукты обогнали по цене куриное мясо.

Читайте также: Почему россиян волнуют цены на сахар, чай и колбасу: эксперты объяснили.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX