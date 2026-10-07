Рубль просел после решения Минфина: что будет с долларом и юанем

Рубль начал слабеть после публикации новых параметров операций Минфина. С 7 октября ведомство значительно увеличило объем покупок иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила. Будет ли рубль слабеть и дальше и насколько долго продлится этот процесс - разбираемся с экспертами.

С 7 октября по 6 ноября ежедневный объем операций Минфина на открытом рынке составит в эквиваленте 12,7 млрд рублей. Для сравнения: до 6 октября Минфин покупал валюту и золото примерно на 2,5 млрд рублей в день. Всего на эти цели за месяц планируется направить 279,42 млрд рублей. Таким образом, ежедневный объем покупок вырос более чем в пять раз.

На эту новость рубль отреагировал ослаблением. Днем 7 октября фьючерс на доллар дорожает на 1,5% — до 86,43 рубля, юань прибавляет 1,3% — до 12,66 рубля. На межбанковском рынке доллар вырос на 1,2%, до 84,89 рубля, евро — на 1,5%, до 95,12 рубля.

Причина реакции проста: Минфин выходит на рынок с дополнительным спросом на иностранную валюту. При резком увеличении объема операций, это естественно оказывает давление на рубль.

«Рубль достаточно быстро отреагировал на новость об увеличении покупок валюты и золота. И здесь важен масштаб: с 7 октября по 6 ноября Минфин планирует направить на эти цели 279,42 млрд рублей, или 12,7 млрд рублей в день. До этого ежедневный объем составлял 2,5 млрд рублей», — отмечает финансовый эксперт Татьяна Волкова, генеральный директор «Финтеллект». По ее словам, решение Минфина не стоит рассматривать как единственную причину движения курса или однозначный сигнал к длительному ослаблению рубля. На валютный рынок одновременно влияют экспорт и импорт, геополитический фон и новости.

При этом дополнительный спрос со стороны государства действительно меняет баланс рынка. По оценке независимого финансового эксперта Евгения Миронюка, за месяц речь идет о сотнях миллиардов рублей дополнительного спроса на валютные активы.

Причиной увеличения операций Минфина стали нефтегазовые доходы. В октябре Минфин ожидает дополнительные поступления в бюджет в размере 289,46 млрд рублей. Практически весь этот дополнительный доход направляется на покупку валюты и золота.

Между тем, механизм бюджетного правила может работать и в обратную сторону. В начале года государство, наоборот, продавало валюту: в январе и феврале объем таких операций составлял 12,8 млрд и 11,9 млрд рублей в день соответственно. Это создавало дополнительное предложение валюты и поддерживало рубль.

Теперь направление изменилось. По словам Миронюка, существенный рост объема операций Минфина будет давить на российскую валюту, а сдерживать этот эффект смогут продажи экспортерами своей валютной выручки. Однако их объем заранее предсказать сложнее.

Другой фактор — будущая экспортная выручка. Екатерина Канивец, персональный брокер «Синара», считает, что нынешняя реакция рубля может оказаться краткосрочной.

«В моменте новость об увеличении покупок валюты Минфином сыграла в сторону ослабления рубля. Однако мы считаем, что это движение основано скорее на сентименте, чем на реальном влиянии этих объемов на курс», — говорит эксперт.

По ее словам, из-за высоких цен на нефть в сентябре с лагом в 1–2 месяца на валютный рынок может прийти повышенный объем предложения со стороны экспортеров. Первую волну продаж валютной выручки можно ожидать к концу октября, к окончанию налогового периода.

В итоге ближайшая динамика рубля будет зависеть от того, какой фактор окажется сильнее: покупки Минфина или продажи валютной выручки экспортерами.

При этом Миронюк считает, что на горизонте ближайшего месяца бюджетное правило работает против рубля. «Чем дольше ежедневные покупки будут сохраняться на уровне около 12 млрд рублей, тем устойчивее будет давление на курс. Речь пока не идет о неизбежной девальвации. Но пространство для укрепления рубля стало заметно меньше», — отмечает эксперт.

По его оценке, базовый диапазон курса доллара на ноябрь, после объявления новых объемов покупок Минфина, сместился с 83–87 до 85–90 рублей. Нижняя граница предполагает, что продажи экспортной выручки и высокий объем налоговых платежей компенсируют значительную часть спроса Минфина. Верхняя — что экспортеры будут придерживать существенную часть валютных поступлений.

Таким образом, резкое ослабление рубля сейчас не означает автоматически начало новой девальвации. Однако при сохранении повышенного объема покупок Минфина рублю будет сложнее укрепляться. Ключевыми факторами в ближайшие недели станут объемы экспортной выручки, цены на нефть, налоговые платежи и дальнейшие действия государства на валютном рынке.