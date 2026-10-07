С 1 октября рынок недвижимости меняется: что ждет покупателей квартир

С 1 октября россиянам стало сложнее разобраться с ипотекой. Льготная семейная программа, которая несколько лет была одним из главных способов купить квартиру по сниженной ставке, изменилась. Теперь размер процента зависит от количества детей. Для семей с одним и двумя детьми кредит стал заметно дороже, а самые низкие ставки сохранились в основном для многодетных. Одновременно обычная ипотека остается дорогой и быстро дешеветь пока не обещает. На этом фоне меняется и поведение продавцов: застройщики предлагают скидки, рассрочки и акции, а покупатели внимательнее считают каждый рубль. Что теперь происходит с рынком жилья и стоит ли ждать снижения цен, «МК» выяснил у экспертов.

Придется считать деньги заново

Представим обычную российскую семью Ивановых: муж, жена и маленький ребенок. Еще летом они хотели купить квартиру, взяв льготный ипотечный кредит под 6% годовых, но денег на первоначальный взнос не хватало. К осени удалось накопить нужную сумму и супруги решили снова посмотреть варианты.

Но теперь расчеты изменились. При одном ребенке условия семейной ипотеки стали менее выгодными: кредит выдают под 10–12%. Жена считает, что квартиру все равно нужно покупать: семья уже выросла из нынешнего жилья, а цены могут продолжить расти. Муж смотрит на ежемесячный платеж и сомневается: брать большой кредит на долгий срок — минимум 15 лет — при нынешних ставках страшно.

Пример — условный, а ситуация — типичная для многих семей.

С 1 октября прежней единой ставки 6% по семейной ипотеке больше нет. В большинстве регионов семья с одним ребенком младше семи лет может оформить кредит по ставке 10% и получить до 6 млн рублей. Для семьи с двумя детьми ставка составляет 8%, лимит — до 8 млн рублей. С тремя детьми — 6% и до 10 млн рублей, с четырьмя — 4%, с пятью и более — 2%. При этом для семей с двумя и более детьми действует дополнительное условие: при оформлении кредита хотя бы одному ребенку должно быть меньше семи лет.

В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях лимиты выше. Для семьи с одним ребенком ставка составляет 12% при сумме кредита до 12 млн рублей. С двумя детьми — 10% и до 15 млн рублей, с тремя — 8% и до 18 млн, с четырьмя — 6% и до 18 млн, с пятью и более — 4% и до 18 млн рублей.

Логика нововведения понятна: чем больше детей, тем дешевле кредит. Но в России у подавляющего большинства семей — один ребенок, максимум два. Для них привычных 6% больше нет, а значит, перспективы обрести в кредит собственную крышу над головой ухудшились.

«Для большинства потенциальных заемщиков — семей с одним-тремя детьми — процентные ставки выросли, причем в разной градации. Прежние или более низкие ставки сохранились только для семей с четырьмя-пятью детьми», — говорит управляющий директор МИЭЛЬ «В Новых Химках» Леонид Львович.

По его словам, изменение ставки автоматически увеличивает требования к доходу семьи. Например, если речь идет о кредите в 6 млн рублей для семьи с одним ребенком, необходимый доход, по расчетам эксперта, вырос с 72 тыс. до 105 тыс. рублей.

Константин Барсуков, генеральный директор «РЕЛАЙТ-Недвижимость», обращает внимание еще на один момент: особенно сильно новые правила почувствуют семьи, у которых небольшой первоначальный взнос. Если у заемщика нет крупной суммы собственных средств, более высокая ставка значительно увеличивает ежемесячный платеж. Для семьи это означает жесткий выбор: либо покупать квартиру меньшей площади, либо искать жилье дешевле, либо откладывать сделку.

Есть, правда, отдельное исключение. Для строительства частного дома, завершения строительства или покупки участка с последующим строительством ставка по семейной ипотеке остается 6% независимо от количества детей и региона.

Именно поэтому часть спроса может уйти из городских новостроек в загородный сегмент. Барсуков считает, что при сохранении льготной ставки здесь может вырасти интерес к готовым домам, строительству и подходящим под программу земельным участкам. Если таких объектов недостаточно, это, по мнению эксперта, способно подтолкнуть вверх цены на них.

Но случится ли после 1 октября новый ипотечный ажиотаж? Большинство экспертов этого не ожидают.

Перед изменением правил покупатели действительно активизировались. По данным руководителя «ЦИАН Аналитики» Алексея Попова, аудитория раздела новостроек выросла в 1,5 раза, а количество выданных семейных ипотек увеличилось на 30% по сравнению с августом. Однако этот всплеск оказался слабее тех, которые рынок видел при предыдущих изменениях льготных программ. Часть покупателей просто постаралась оформить кредит до вступления новых условий в силу.

«Ажиотажа на фоне изменения условий мы не ожидаем», — говорит Леонид Львович. По его словам, многие семьи, которые собирались воспользоваться старой программой, сделали это до 1 октября.

Дмитрий Таганов, руководитель аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость», считает, что сильнее всего изменения почувствуют застройщики. Семейная ипотека долгое время была одним из главных источников спроса на новостройки. Теперь наиболее многочисленная группа — семьи с одним-двумя детьми — получила более дорогие условия. Это может означать меньшее количество покупателей и более жесткую борьбу за них. Застройщикам придется подстраиваться под новый бюджет клиента. Девелоперам придется активнее использовать скидки, рассрочки, акции и различные варианты субсидирования.

Для нашей семьи Ивановых это означает, что торопиться с оформлением жилищного кредита смысла нет: правила уже поменялись после 1 октября. Теперь им нужно сравнивать не только процент, но и стоимость квартиры, первоначальный взнос и реальный ежемесячный платеж.

Рыночная ипотека: битва за процент

У тех, кому новые условия семейной ипотеки не подходят, возникает естественный вопрос: а что, если взять обычную, рыночную ипотеку? Может быть, она вскоре станет дешевле? Эксперты в один голос утверждают: пока оснований ждать быстрого снижения ставок нет.

Обычная рыночная ипотека живет по другим правилам. Ее стоимость в первую очередь зависит от ключевой ставки Банка России, стоимости денег для банков и оценки рисков заемщика. «Когда Центробанк будет снижать ключевую ставку, тогда будут снижаться и ставки по рыночной ипотеке», — объясняет Константин Барсуков. Пока же, напомним, ЦБ держит «ключ» на уровне 14%.

Петр М