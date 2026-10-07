Т-Банк запустил краткосрочную аренду квартир

В сервисе «Путешествия» от Т-Банка появилась краткосрочная аренда более 600 тысяч квартир и апартаментов в России и за рубежом. Об этом говорится в сообщении банка.

Уточняется, что бронирование подтверждается моментально и защищено гарантией соответствия объекта описанию, в противном случае клиенту вернут деньги. Платежи проходят через инфраструктуру банка.

«Сегодня клиент выбирает жилье уже не столько по типу объекта, сколько по тому, какую роль оно должно сыграть в конкретной поездке. Где-то важны расположение и сервис, где-то — возможность жить своим привычным ритмом, работать, готовить, разместить семью или большую компанию. Поэтому граница между классическими форматами проживания постепенно становится менее значимой», отметил Максим Безруков, CEO сервиса.

Размещать объекты смогут индивидуальные предприниматели и юридические лица. Недвижимость может находиться в их собственности, передаваться в управление или предоставляться в субаренду. Перед публикацией каждый объект проходит модерацию.

«Для рантье управление апартаментами — это в том числе управление спросом. Даже хороший объект не будет приносить ожидаемую доходность, если о нем знает ограниченное число потенциальных гостей. Поэтому дополнительный канал продаж — это не просто еще одна площадка в списке, это возможность диверсифицировать спрос и работать с новой аудиторией», рассказал Максим Рачицкий, продуктовый лидер B2B сервиса.