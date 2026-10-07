В России появятся биорегионы. Что это значит?

В России будут развивать биорегионы — промышленные и научные центры роста. Об этом говорится в распоряжении правительства страны

Правительство приняло стратегию развития биоэкономики до 2036 года. В ее рамках биоэкономика рассматривается как фактор территориального развития страны.

Биорегионы — это, как уточняется в документе, специализированные кластеры с инфраструктурой для биопроизводств и логистических путей. Они будут связаны с получением и переработкой биомассы.

В зависимости от условий в разных регионах планируют создавать агропромышленные, морские и лесные биорегионы. Например, на Юге России и в Поволжье — агропромышленные, в Приморье и Мурманской области — морские.

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