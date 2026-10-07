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Экономика 1006

Япония готовит допбюджет на случай ЧС

Япония рассматривает выделение дополнительного бюджета на случай крупного ЧС

Япония рассматривает выделение дополнительного бюджета на случай крупного ЧС

Япония рассматривает возможность составления дополнительного бюджета для расходов на помощь и восстановление после стихийных бедствий. Об этом сообщает газета Yomiuri.

По данным издания, размер второго дополнительного бюджета в этом финансовом году, вероятно, будет небольшим. Он не направлен на стимулирование экономики.

Правительство начнет работу над бюджетом в ноябре. Его планируют принять на парламентской сессии в начале следующего года.

Премьер-министр Санаэ Такаичи ранее обещала прекратить практику крупных дополнительных бюджетов. Однако администрация рассмотрит небольшой второй бюджет для помощи пострадавшим от землетрясений и дождей.

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Автор:
Правительство РФ ГК СК Мост Япония

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