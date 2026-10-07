Япония готовит допбюджет на случай ЧС

Япония рассматривает возможность составления дополнительного бюджета для расходов на помощь и восстановление после стихийных бедствий. Об этом сообщает газета Yomiuri.

По данным издания, размер второго дополнительного бюджета в этом финансовом году, вероятно, будет небольшим. Он не направлен на стимулирование экономики.

Правительство начнет работу над бюджетом в ноябре. Его планируют принять на парламентской сессии в начале следующего года.

Премьер-министр Санаэ Такаичи ранее обещала прекратить практику крупных дополнительных бюджетов. Однако администрация рассмотрит небольшой второй бюджет для помощи пострадавшим от землетрясений и дождей.

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