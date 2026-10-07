Западные страны полностью исчерпали нефтяные запасы

Глава сырьевого трейдера Vitol Рассел Харди на конференции Energy Intelligence Forum в Лондоне заявил, что запасы нефти на Западе исчерпаны, а ситуация с дефицитом топлива может сохраниться и в преддверии зимы.

По его словам, которые приводит Bloomberg, на Западе больше нет запасов нефти, которые можно было бы использовать, поскольку имевшиеся запасы уже израсходованы.

Харди также заявил, что в ближайшие месяцы на рынке топлива, вероятно, сохранится дефицит, отметив, что ситуация с нефтепродуктами по-прежнему остаётся крайне дефицитной и, вероятно, продлится ещё некоторое время по мере приближения зимы.

Напомним, что ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила: поставки газа из России в общем объёме закупок Евросоюза теперь составляют 12 процентов вместо прежних 45, и ЕС намерен обнулить этот показатель до завершения текущего года. Такое заявление фон дер Ляйен сделала, выступая в Европарламенте, добавив, что более 70 процентов электричества в сообществе производится из собственных чистых источников, включая возобновляемые и атомные. Согласно планам Брюсселя, с 1 января 2027 года начнёт действовать полный запрет на импорт российского СПГ, а поставки трубопроводного газа из РФ должны прекратиться к осени того же года. Напомним также, что в апреле текущего года Словакия обратилась в суд ЕС, оспаривая запрет на российский газ.

Ранее Трамп сообщил о показателях транзита нефти через Ормуз.