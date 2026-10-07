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Экономика 2390

Западные страны полностью исчерпали нефтяные запасы

Глава Vitol Харди сообщил об исчерпании запасов нефти на Западе

Глава Vitol Харди сообщил об исчерпании запасов нефти на Западе

Глава сырьевого трейдера Vitol Рассел Харди на конференции Energy Intelligence Forum в Лондоне заявил, что запасы нефти на Западе исчерпаны, а ситуация с дефицитом топлива может сохраниться и в преддверии зимы.

По его словам, которые приводит Bloomberg, на Западе больше нет запасов нефти, которые можно было бы использовать, поскольку имевшиеся запасы уже израсходованы.

Харди также заявил, что в ближайшие месяцы на рынке топлива, вероятно, сохранится дефицит, отметив, что ситуация с нефтепродуктами по-прежнему остаётся крайне дефицитной и, вероятно, продлится ещё некоторое время по мере приближения зимы.

Напомним, что ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила: поставки газа из России в общем объёме закупок Евросоюза теперь составляют 12 процентов вместо прежних 45, и ЕС намерен обнулить этот показатель до завершения текущего года. Такое заявление фон дер Ляйен сделала, выступая в Европарламенте, добавив, что более 70 процентов электричества в сообществе производится из собственных чистых источников, включая возобновляемые и атомные. Согласно планам Брюсселя, с 1 января 2027 года начнёт действовать полный запрет на импорт российского СПГ, а поставки трубопроводного газа из РФ должны прекратиться к осени того же года. Напомним также, что в апреле текущего года Словакия обратилась в суд ЕС, оспаривая запрет на российский газ.

Ранее Трамп сообщил о показателях транзита нефти через Ормуз.

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Автор:
ОПЕК