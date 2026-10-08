Недельная инфляция выросла почти на 1%: сказалась индексация тарифов ЖКХ

В результате индексации с 1 октября тарифов ЖКХ инфляция в России за период с 29 сентября по 5 октября ускорилась до 0,96%, с 0,12% неделей ранее. И это тот самый редкий случай, когда показатель недельного роста цен намного превысил по своей значимости, медийному эффекту и вероятным макроэкономическим последствиям годовое значение, которое составило 7,17%. Что тоже, безусловно, заслуживает внимания.

По данным Росстата, за отчетную неделю тарифы на водоотведение выросли на 17,1%, холодную воду – на 15,3%, горячую воду – на 14,2%, отопление – на 12,7%, электричество – на 12%. Само по себе повышение тарифов с 1 октября было запланированным и ожидаемым. С другой, масштаб зафиксированной статведомством индексации оказался сильно выше прогноза Минэкономразвития, согласно которому в 2026 году совокупный коммунальный платеж должен увеличиться на 9,9%.

Вклад индексации тарифов ЖКХ в недельную инфляцию Минэкономразвития оценил в 0,75 процентных пункта, что, конечно, много. Без учета этого фактора потребительские цены выросли на 0,21%. Продовольствие подорожало на 0,17% против 0,12% неделей ранее, плодоовощная продукция подешевела на 0,57%, хотя темп снижения цен замедлился с 1,19%. Непродовольственные товары прибавили в стоимости 0,13% против 0,06%. Рост цен на бензин возобновился и составил 0,29%.

С этой статистикой вполне стыкуются и последняя медианная оценка ЦБ инфляционных ожиданий населения: в сентябре они выросли до 14,2%, прибавив 0,5 процентных пункта по сравнению с августом и 1,6 п.п. за год. А наблюдаемая гражданами инфляция увеличилась в прошлом месяце до 15,1% с 14,3% в августе.

«Чудес не бывает: нынешний недельный скачок ожидался, поскольку уровень индексации коммунальных тарифов был известен заранее, хотя в итоге оказался еще серьезнее, – говорит главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев. – Но я, признаюсь, думал, что будет где-то в районе 0,7%, а не почти 1%. И здесь следует учитывать и другие факторы. Например, некоторые овощи, в частности, помидоры подорожали на три с лишним процента, что для начала октября редкость. Кроме того, продолжают расти инфляционные ожидания россиян, отражаясь на показателе годовой инфляции. А с учетом еще и фактора низкой базы ноября-декабря 2025 года, когда потребительские цены резко и неожиданно пошли вниз, Центробанку будет непросто уложиться в свой прогноз на 2026 год в 6-7% (хотя и скорректированный в июле с 4,5–5,5%)».

Проблема в том, что и последующие недели и даже месяцы будут ощущать на себе влияние октябрьской индексации тарифов ЖКХ, пусть и затухающее. Речь не идет о разовом эффекте. По словам Николаева, ситуация создает риск, что плановое повышение пенсий на 6,8% в 2027 году окажется недостаточным на фоне фактической инфляции выше 7%. Государству надо будет что-то с этим делать.

«Масштаб индексации тарифов ЖКХ превзошел предусмотренный правительством ориентир, – отмечает аналитик Freedom Global Владимир Чернов. – По данным Росстата, коммунальные услуги за неделю подорожали в среднем на 13,4% при плановом повышении в среднем по стране на 9,9%. Впрочем, цены выросли и в других категориях, в частности, на продукты без овощей и фруктов – на 0,24%, на бензин – на 0,3% (с начала года уже на 21,5%). Ситуация с моторным топливом ведут к повышению расходов на перевозки и доставку, которые бизнес может постепенно включать в конечные цены товаров для потребителей. В целом же вклад ЖКХ оказался в шесть раз мощнее всей инфляции предыдущей недели, составившей 0,12%. В обозримой перспективе подобный всплеск не должен повториться, хотя для населения последствия и сохранятся, ведь новые коммунальные платежи придется оплачивать ежемесячно».

Всё происходящее влияет и на ценовые ожидания граждан (выросшие в сентябре до 14,2%) и предприятий. Но перенос затрат в цены ограничивает спрос, так как после оплаты платежек ЖКХ у семей остается меньше денег на покупки товаров и услуг. По итогам 2026 года инфляция может превысить 7%, и риски реализации такого сценария явно усилились, резюмирует Чернов.