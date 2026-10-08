Прожиточный минимум и маткапитал вырастут на 6,8% в 2027 году

Котяков: Прожиточный минимум в 2027 году проиндексируют на 6,8%

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что в 2027 году индексация прожиточного минимума составит 6,8%. Об этом он заявил в ходе стратегического доклада на Всероссийской неделе охраны труда.

По словам Котякова, прожиточный минимум и все зависящие от него меры поддержки будут проиндексированы на 6,8%.

Министр отметил, что, несмотря на крайне непростой бюджетный процесс, в проекте бюджета на 2027 год удалось сохранить и проиндексировать все ключевые меры поддержки семей с детьми.

Размер материнского капитала также увеличится на 6,8%. Других подробностей о параметрах индексации и конкретных суммах выплат Котяков не привёл.

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