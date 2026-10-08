Россия направит миллиарды на золото после неожиданного поворота с нефтью

BIP: в Польше пришли в ярость от трюка Москвы с ценами на нефть

Россия планирует направить 279,42 млрд рублей на покупку иностранной валюты и золота на фоне дополнительных нефтегазовых доходов. Польское издание Business Insider Polska (BIP) обратило внимание на неожиданный разворот рынка, при котором российская нефть Urals оказалась дороже Brent.

По сообщению Минфина, закупки пройдут с 7 октября по 6 ноября. Ежедневный объем операций составит в эквиваленте 12,7 млрд рублей. Ведомство прогнозирует дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в октябре на уровне 289,46 млрд рублей. Большая часть этих средств пойдет на приобретение валюты и золота.

Business Insider Polska отмечает, что столь крупную сумму Россия не направляла на эти цели с ноября 2023 года. Тогда объем закупок достигал 621 млрд рублей.

Рост доходов издание связывает с подорожанием энергоносителей из-за конфликта на Ближнем Востоке. Военные действия между США и Ираном осложнили поставки, а высокий спрос со стороны китайских нефтеперерабатывающих заводов, по оценке автора публикации, позволил России продавать сырье на более выгодных условиях.

В статье приводится сравнение котировок двух сортов нефти. Urals оценивалась примерно в 112 долларов за баррель, тогда как Brent стоила 101,73 доллара. Таким образом, по приведенным изданием данным, российский сорт торговался дороже международного эталона.

Автор предполагает, что Москва использует положение Китая и Индии, которым стали недоступны некоторые поставки ближневосточной нефти. Это поддерживает спрос на российское сырье и позволяет получать за него более высокую цену. Business Insider Polska называет ситуацию резким поворотом после длительного периода, когда России приходилось предлагать покупателям значительные скидки.

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