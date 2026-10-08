Россиянам начислили налог на вклады: кто и сколько заплатит

ФНС начала рассылку уведомлений о НДФЛ с процентных доходов за 2025 год

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала рассылать россиянам налоговые уведомления с суммой НДФЛ с процентных доходов по вкладам и счетам за 2025 год. Получить уведомление налогоплательщики должны до 10 октября, а заплатить начисленный налог — до 1 декабря 2026 года. Кому придется отдать часть дохода государству и как проверить расчет — разбираемся с экспертами.

Сразу уточним: налог возникает не со всей суммы процентного дохода. Сначала из полученного за год дохода вычитается необлагаемый минимум — 210 тыс. рублей. Он рассчитывается как 1 млн рублей, умноженный на максимальное значение ключевой ставки ЦБ, действовавшей на первое число любого месяца 2025 года. В прошлом году максимальная ставка составляла 21%, поэтому лимит достиг 210 тыс. рублей.

Связь с ключевой ставкой здесь прямая: она влияет на размер необлагаемого дохода. Например, при максимальной ставке 15% лимит составил бы 150 тыс. рублей вместо 210 тыс. При процентном доходе 300 тыс. рублей налоговая база тогда была бы 150 тыс. рублей, а НДФЛ — 19,5 тыс. рублей. При лимите 210 тыс. рублей налог составляет 11,7 тыс. рублей.

Число россиян, которым приходится платить налог с процентов, растет вместе со ставками по депозитам. За доходы 2024 года НДФЛ с процентов был начислен более чем 58 тыс. налогоплательщиков — это примерно вдвое больше, чем годом ранее. В 2026 году поступления этого налога в бюджет, по официальным оценкам, могут составить около 632 млрд рублей.

«Сам размер вклада НДФЛ не облагается. Объектом налогообложения являются именно процентные доходы», — подчеркивает налоговый консультант GSL Law & Consulting Филипп Штоль. Если человек получил по всем российским вкладам и счетам 200 тыс. рублей процентов за год, платить налог не придется. При доходе в 250 тыс. рублей налоговая база составит 40 тыс. рублей, а сам налог — 5,2 тыс. рублей. При 300 тыс. рублей процентов налог составит 11,7 тыс. рублей. Если доход достиг 500 тыс. рублей, налоговая база составит 290 тыс. рублей, а сумма НДФЛ — 37,7 тыс. рублей.

Для процентных доходов действует прогрессивная шкала: 13% применяется к части налоговой базы до 2,4 млн рублей, а с превышения — 15%. При этом проценты по вкладам и счетам в разных российских банках суммируются. Поэтому нельзя получить необлагаемый минимум отдельно в каждой кредитной организации. По словам ведущего юриста Taxology Кристины Данчиной, в расчет могут попадать проценты по срочным вкладам, накопительным, карточным и текущим счетам, если ставка превышала 1%.

Проценты по валютным вкладам также учитываются. Их пересчитывают в рубли по официальному курсу ЦБ на дату фактического получения дохода — выплаты или капитализации процентов. Не учитываются проценты по рублевым счетам, ставка по которым в течение всего года не превышала 1%, а также доходы по эскроу-счетам.

Срок размещения денег сам по себе значения не имеет: учитывается фактически полученный процентный доход за календарный год. При этом для долгосрочных вкладов, по которым проценты выплачиваются в конце срока, доход может распределяться между соответствующими налоговыми периодами. В каждом случае применяется необлагаемый минимум, установленный для конкретного года.

Отдельные правила действуют для зарубежных банков. По словам Филиппа Штоля, проценты по иностранным вкладам у налоговых резидентов России учитываются отдельно, а полученный доход необходимо отражать в декларации 3-НДФЛ. Для процентов по вкладам в российских банках декларацию подавать не требуется. Налог по российским вкладам ФНС рассчитывает самостоятельно на основании сведений, которые ей передают банки. Затем сумма указывается в налоговом уведомлении в личном кабинете налогоплательщика или направляется заказным письмом.

Эксперты советуют проверить не только итоговую сумму НДФЛ, но и данные о процентных доходах. В личном кабинете можно посмотреть информацию, которую налоговая получила от банков. Если сумма вызывает сомнения, можно запросить в кредитных организациях справки о выплаченных процентах за 2025 год.

«Если будут выявлены ошибки в расчете налога или расхождения в данных о суммах дохода по вкладам, следует направить обращение в ФНС через личный кабинет налогоплательщика либо обратиться в свою инспекцию по месту жительства», — говорит Кристина Данчина. К обращению стоит приложить банковские документы, подтверждающие фактический размер дохода.

Специальных льгот по НДФЛ с процентных доходов для пенсионеров или других социально незащищенных категорий налоговое законодательство не предусматривает. Социальный статус сам по себе не освобождает от уплаты налога.

Так что обладателям банковских вкладов важно иметь в виду: чем больше их размер и выше ставки, тем выше вероятность превысить необлагаемый порог. Поэтому полученное от ФНС уведомление в этом году стоит внимательно проверить до наступления срока уплаты — 1 декабря.