Т-Банк сообщил о запуске нового поколения своего приложения

Т-Банк представил суперапп нового поколения, изменив интерфейс и добавив новые функции. Обновление продолжает концепцию «дофамин-банкинга», которую банк развивает с 2024 года. Об этом говорится в сообщении банка.

Отмечается, что основная идея концепции нового супераппа - простота, отказ от усложнения и снижение когнитивной нагрузки на пользователя.

«В банках и финтехе годами появлялось все больше продуктов, сервисов,и сценариев — приложения становились сложнее. Мы идем в противоположную сторону», — отметил вице-президент, директор по продукту и технологиям банка Константин Маркелов.

Уточняется, что в приложение добавили мультибанкинг – возможность без перехода в другие банковские приложения управлять своими транзакциями и кредитами в разных банках. Также появилась новая версия финансовой аналитики с помощью ИИ и новые разделы для предпринимателей и управления кредитами.

По словам Константина Маркелова, финансовая аналитика с помощью моделей машинного обучения лучше отслеживает изменения расходов, покупательские привычки пользователей и формирует персональные рекомендации. В дальнейшем банк планирует учитывать в аналитике операции по картам других банков, подключенным через мультибанкинг.

В рамках нового раздела для предпринимателей - «Бизнес» - часть функций пока работает в тестовом режиме. Среди них аналитика по нишам с данными о выручке, среднем чеке и количестве клиентов, а также дайджест изменений законодательства.