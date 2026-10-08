Во Франции производство вина может упасть до минимума

Производство вина во Франции может достичь самого низкого уровня за последние семь десятилетий в 2026 году из-за разрушительного воздействия экстремальной жары и засухи на виноградники, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные Министерства сельского хозяйства Франции.

По прогнозам, в следующем году объём производства составит около 35 миллионов гектолитров, что на 2% меньше по сравнению с текущим годом и на 14% ниже среднего показателя за последние пять лет, как отмечается в отчёте министерства.

Текущий урожай, как ожидается, окажется хуже показателей 2024 года, когда неблагоприятные погодные условия уже привели к падению производства до минимальной отметки с 1957 года. В частности, производство шампанского может сократиться почти в два раза по сравнению с 2025 годом, что создаёт дополнительное давление на отрасль, уже испытывающую трудности из-за снижения спроса и вялой экономической ситуации, подчёркивает Bloomberg.

Кроме того, экспорт французских вин и спиртных напитков продолжает сокращаться, что негативно влияет на торговый баланс страны, как отмечает агентство. Изменение потребительских предпочтений и экономическая стагнация усугубляют положение виноделов, уже столкнувшихся с серьёзными климатическими вызовами.