Фрахт танкера с нефтью из США в Китай стал стоить как пуск ракеты SpaceX

Аренда танкера для доставки нефти из США в Китай поднялась до 80 млн долларов. Эта сумма превысила цену обычного запуска ракеты SpaceX Falcon 9, которую оценивают в 74 млн долларов. Об этом пишет Bloomberg.

Подорожание перевозок вызвано мировым дефицитом танкеров, который усилился на фоне обстановки вокруг Ормузского пролива. По сведениям агентства, в начале года за деньги, сравнимые с нынешней стоимостью фрахта, можно было купить новый танкер.

Брокерская компания SSY утверждает, что с поправкой на инфляцию ставки вышли на максимум с 1960-х годов, когда в океане появились первые супертанкеры. Нынешний рекорд обошёл показатели танкерных войн 1980-х, когда Иран и Ирак нападали на коммерческие суда в Персидском заливе.

Генеральный директор Vitol Group Рассел Харди на конференции заявил, что судов действительно не хватает, а цены растут по параболе. Эта компания — крупнейший в мире независимый нефтетрейдер. Нефтяные фирмы Ближнего Востока вынуждены перегружать нефть с одного танкера на другой, применяя челночный метод. Из-за этого доставка удлиняется примерно на неделю. Дополнительную нагрузку на мировой флот создают нестабильность торговых потоков и постоянно меняющаяся обстановка в регионе. По словам Харди, волатильность достигла такого уровня, что трейдерам трудно точно оценивать стоимость доставки нефти.

На фоне усиливающихся атак Ирана капитанам нефтяных танкеров предлагают по 100 тыс. долларов в месяц за проход через Ормузский пролив. Помимо высоких зарплат, моряки могут получать бонусы до 50 тыс. долларов. В итоге ставки фрахта дошли до рекордных 1,3 млн долларов в день. Судовладельцы несут крупные расходы на военное страхование и топливо, а экипажи сталкиваются с угрозой для жизни и давлением со стороны работодателей.

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