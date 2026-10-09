Германия бьёт рекорды по банкротству бизнеса и предприятий

В Германии за семь месяцев 2026 года зафиксировали больше 15 тысяч банкротств

За первые семь месяцев 2026 года в ФРГ обанкротились свыше 15 000 предприятий. Наибольшие потери понесли перевозки, гостиничный сектор и стройка.

В июле 2026-го суды Германии приняли 2 373 заявления о несостоятельности компаний. Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis) сообщает, что показатель на 8% превысил уровень июля 2025 года.

Суммарно за январь — июль 2026 года в стране насчитали 15 185 банкротств. По сравнению с аналогичным отрезком 2025-го их стало больше на 6,9%.

Чаще всего неплатежеспособными оказывались компании из сферы транспорта и хранения. Следом идут гостиничный бизнес и строительная отрасль.

В начале сентября уже появлялись сведения: власти ФРГ не смогли остановить массовую волну банкротств. В первом полугодии число банкротств стало максимальным с 2005 года.

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