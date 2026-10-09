ИИ-бум взвинтил аренду жилья в Сан-Франциско до $4,4 тыс. в месяц

Аренда квартир в Сан-Франциско подорожала из-за ИИ более чем на 25%

Бум искусственного интеллекта привел к резкому росту арендных ставок в Сан-Франциско. По данным газеты The Guardian от 8 октября, средняя стоимость квартиры с 1 спальней достигла 4,4 тысячи долларов в месяц — более чем на 25% выше показателя годичной давности.

Исполнительный директор Совета труда Сан-Франциско Ким Тавальоне отметила, что с финансовыми трудностями сталкиваются даже люди с относительно стабильными доходами. По ее словам, часть горожан вынуждена искать жилье за пределами города.

Одним из факторов роста цен стали высокие зарплаты сотрудников технологических компаний. Дополнительное давление на рынок оказывают ожидания крупных выплат в случае выхода компаний, работающих в сфере ИИ, на биржу. Особенно заметна эта тенденция в районах, где находятся офисы Anthropic и OpenAI.

Одновременно увеличивается число случаев, связанных с угрозой потери жилья. Как сообщает The Guardian, за год количество уведомлений о выселении в Сан-Франциско выросло на 44%. Некоторые владельцы недвижимости стремятся воспользоваться повышенным спросом, используя способы увеличения арендных платежей и выселения жильцов.

Городские власти объявили чрезвычайную ситуацию в сфере аренды и предложили расширить юридическую поддержку людей, которым грозит выселение.

Дороговизна жилья затрагивает не только работников технологической отрасли. Сотрудники ресторанов, учителя, медсестры и другие специалисты делят квартиры с несколькими соседями или переезжают в соседние районы. При этом даже постоянная занятость не всегда позволяет им оплачивать аренду без существенных ограничений в повседневных расходах. В публикации также отмечается, что перенаселенность и низкое качество жилья негативно сказываются на психологическом состоянии жильцов.

Еще одним последствием стало распространение так называемого сверхдальнего ежедневного пути на работу — поездок на расстояние более 50 миль, или примерно 80,5 километра. Если прежде люди чаще селились далеко от Сан-Франциско ради покупки собственного жилья, то теперь многие вынуждены ежедневно преодолевать большие расстояния из-за высокой стоимости аренды в городе.

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