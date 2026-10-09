«Известия»: министр ЕЭК из Армении мог организовывать поставки контрафакта в Россию через поддельные сертификаты

Российские маркетплейсы и магазины наводнили товары, не прошедшие контроль качества. Как выяснили «Известия», они попадают на рынок под прикрытием поддельных сертификатов, которые массово оформляют лаборатории из Киргизии и Армении. За лоббированием интересов этих структур, по данным источников издания, может стоять министр Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по внутренним рынкам Варос Симонян, делегированный в орган от Армении.

По информации издания, по фактам выдачи 15 тысяч фиктивных сертификатов уже возбуждены уголовные дела. Под ответственность попали 11 лабораторий — десять в Киргизии и одна в Армении. В феврале 2026 года Росаккредитация прекратила действие документов трех киргизских центров сертификации, которые только за 2025 год выдали российским компаниям более 15,5 тысяч сертификатов. В июле 2026-го аналогичные меры приняты против армянских «АРМТЕСТ» и «АРМ-ТЕСТ» — они не предоставили протоколы испытаний по запросу российской стороны.

Схема работает просто: документ, выданный аккредитованным органом в Армении, действует на всей территории ЕАЭС и позволяет легально ввозить товар в Россию. При этом сертификация в Армении обходится дешевле российской — площадки предлагают услуги «под ключ» от 2 тыс. рублей. Сами испытания при этом нередко не проводятся. Если у одного органа отзывают аккредитацию, на его месте почти сразу появляется другой — с новым названием и юрлицом, но теми же руководителями.

Источники издания связывают поток серых сертификатов с Варосом Симоняном. До перехода в ЕЭК он занимал пост замминистра экономики Армении (2019–2021), где курировал Национальный орган по аккредитации (ARMNAB). По мнению собеседников «Известий», Симонян мог повлиять на срыв сроков внедрения Интегрированной информационной системы ЕАЭС — единого цифрового сервиса, который упростил бы отслеживание актуальности сертификатов. Система должна была заработать в 2022 году, но к тому моменту функционировала лишь на четверть. В марте 2026 года правительство России сообщало, что из 79 общих процессов введено в действие только 50.

Публичные претензии к Симоняну звучали и раньше. В 2022 году депутат Госдумы Антон Ткачев писал, что министр ЕЭК «зачем-то поменял схему работы подведомственного IT-департамента», что может отложить ввод ИИС на неопределенный срок.