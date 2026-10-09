Мосбиржа готовится запустить торги криптовалютой в декабре

Московская биржа планирует предоставить возможность торговать криптовалютами с 1 декабря 2026 года. Об этом сообщил старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса площадки Борис Блохин.

По словам Блохина, биржа уже неделю тестирует операции с цифровыми валютами в рамках фондового рынка. Проверки продлятся до запуска торгов, а к участию в них приглашают профессиональных участников рынка.

Для проведения операций площадка намерена использовать действующую инфраструктуру фондового рынка. Блохин уточнил, что новое законодательство позволяет Мосбирже работать по текущей лицензии организатора торгов без дополнительных разрешений и включения в реестры.

Новые правила обращения цифровых валют в России вступили в силу 1 сентября 2026 года. Они предусматривают проведение операций через существующую финансовую инфраструктуру, включая биржи и брокеров, а также появление цифровых депозитариев для учета прав на такие активы.

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