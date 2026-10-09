Отсутствие падения цен на нефть после возобновления движения по Ормузу объяснили

Аналитик Алексей Громов в беседе с URA.RU объяснил, почему цены на нефть остаются высокими, несмотря на то, что поставки через Ормузский пролив восстановились на 75%.

Как заметил собеседник издания, запрет на проход танкеров через Ормуз без согласования с Ираном остается в силе, как и блокада американцами иранского экспорта сырья. Эксперт обратил внимание на то, что весь трафик грузоперевозчики осуществляют на свой страх и риск.

Спикер утверждает, что перевозчики выключают транспондеры и в ночное время, как правило, под прикрытием американских кораблей через контролируемую Оманом южную часть пролива перебрасывают партии нефти танкерами-челноками, принадлежащими Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ), а дальше идет перевалка борт в борт на крупные суда и отправка клиентам в Азию.

По словам Громова, такой трафик зависит от военной активности Исламской Республики и Соединенных Штатов и сопряжен с большими рисками. Он уточнил, что Тегеран уже начал атаковать такие суда, и из-за возросшей опасности, а также усложнения схемы транспортировки стоимость перевозки нефти из Персидского залива выросла в разы. Теперь она составляет 30-35% от цены барреля.