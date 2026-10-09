Озвучено, чем для Франции чреват растущий государственный долг

Заместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик в беседе с ИС «ВЕСТИ» рассказал, какими последствиями для Франции чреват растущий государственный долг страны, достигший 119% от ВВП.

Говоря о возможных рисках, эксперт указал, что растущий госдолг грозит Франции, в частности, политической фрагментацией. Он обратил внимание на то, что в парламенте заменили несколько правительств, общество не доверяет политической системе, а также можно видеть современные протесты.

Еще одним риском Новик назвал понижение рейтингов международных агентств, что, в свою очередь, чревато для Франции потерей возможности заимствований на мировой арене.

Эксперт отметил, что использование антикризисных инструментов затруднено, поскольку цифры допустимых норм сильно превышены. Как заметил спикер, в связи с этим Европейский центральный банк сильно ограничен в полномочиях в помощи Франции.

«Это не перманентный кризис и не конец света для них, но любой протест может перерасти в катастрофу», — добавил Новик.