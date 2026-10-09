Раскрыто, сколько баррелей нефти и нефтепродуктов из резервов высвободит ФРГ

Германия планирует высвободить до 15 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов в рамках договорённости, достигнутой странами Группы семи. Об этом сообщила министр экономики и энергетики ФРГ Катерина Райхе. По её словам, первыми на рынок поступят резервы дизеля и котельного мазута, после чего будут высвобождены запасы нефти. При этом министр не уточнила, когда именно резервные ресурсы начнут поступать на рынок.

Решение о высвобождении запасов было принято на фоне дефицита топлива на мировом рынке, возникшего вследствие событий на Ближнем Востоке. 2 октября страны Группы семи договорились изъять из стратегических запасов 100 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов в течение четырёх месяцев. Эта мера призвана стабилизировать ситуацию с поставками и сдержать рост цен на энергоносители.

В преддверии решения G7 агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что США требовали от Франции и Германии, располагающих крупнейшими резервами дизеля в Евросоюзе, высвободить запасы чрезвычайного резерва. В противном случае Вашингтон угрожал ввести запрет на экспорт этого вида топлива.

Для Германии объявленный объём высвобождения — до 15 миллионов баррелей — представляет собой заметную долю стратегических запасов. Сроки поступления ресурсов на рынок пока остаются неопределёнными, что оставляет открытым вопрос о том, насколько быстро эта мера сможет оказать стабилизирующее воздействие на топливный рынок.

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