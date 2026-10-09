Рестораны уходят в минус: сколько теперь будет стоить обед вне дома

Российский общепит рискует стать удовольствием не на каждый день: за январь-сентябрь 2026 года в стране ликвидировали 28 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей отрасли — на 15% больше, чем годом ранее. Новых регистраций, напротив, стало меньше. Рестораторы сворачивают нерентабельные точки на фоне роста налоговой нагрузки и операционных расходов, а посетители все чаще экономят на походах в кафе и рестораны, заменяя их готовой едой из супермаркетов. Не приведет ли подобная тенденция к тому, что ресторан станет роскошью для людей со средними доходами? Об этом «МК» рассказали эксперты.

По данным «Контур.Фокуса», на 1 октября в России насчитывалось 221,6 тыс. действующих организаций общественного питания. Однако число регистраций не отражает реального положения дел: по подсчетам Infoline, в июле количество заведений общепита сократилось на 7,8% год к году. Это первое снижение с 2022 года. Эксперты связывают происходящее одновременно с ростом издержек, изменением потребительского поведения и ужесточением налогового контроля.

Член Совета ТПП РФ по финансовому рынку и инвестициям Анна Вовк оценивает снижение спроса примерно в 20% по сравнению с прошлым годом. По ее мнению, россияне стали осторожнее расходовать деньги на необязательные покупки из-за сокращения реальных доходов. «Теперь даже на фастфуд не каждый может потратиться, то есть реальные доходы населения снизились, поэтому люди себе покупают либо готовую еду в супермаркетах, в отделе кулинарии, либо в замороженном виде и уже питаются ей», — отмечает эксперт.

Потребители не столько отказываются от еды вне дома, сколько меняют привычки. Партнер B&C Agency Артём Романюк обращает внимание: за восемь месяцев 2026 года число заказов в кафе и ресторанах снизилось на 3% год к году, тогда как продажи выросли на 3%. Будничные обеды все чаще уступают место готовой еде из магазинов, а рестораны остаются для встреч и особых случаев. По прогнозу Infoline, рынок готовой еды по итогам года может вырасти почти на 18%, до 1,32 трлн рублей. Таким образом, часть спроса перераспределяется между общепитом и розницей.

Экономист Виктор Мангазеев предостерегает от обобщений: без сопоставимых данных нельзя точно определить, насколько сократился спрос во всех сегментах общепита и какая доля расходов перешла в магазины. «Важно различать отказ от общепита и изменение привычек: человек может продолжать ходить в кафе, но реже, выбирать более доступные блюда и сокращать заказ», — говорит он.

Сильнее всего сокращается число бюджетных заведений. По данным, которые приводит Романюк, в июле количество пекарен уменьшилось на 13%, точек фастфуда — на 11,8%, кофеен «навынос» — более чем на 10%. Эти форматы активно развивались в последние годы, и теперь часть операторов избавляется от избыточных точек. При этом в Москве с января по июнь открылось 455 заведений с посадочными залами, а закрылось около 330. «Это закрытие избыточных точек, а не исчезновение ресторанов как класса», — подчеркивает эксперт.

Массовый уход участников рынка не обязательно приведет к резкому подорожанию ресторанных блюд. По данным сервиса «Чек Индекс», за январь-август количество чеков в общепите выросло на 2%, однако в ресторанах и барах сократилось на 4%. При этом, согласно Росстату, оборот отрасли увеличился на 16,6%, почти до 4 трлн рублей. Средний чек, по оценке Романюка, за год вырос на 7%, до 1,6 тыс. рублей.

Эксперт считает, что конкуренция с готовой едой и чувствительность потребителей к цене будут сдерживать дальнейшее подорожание. Скорее заведения станут оптимизировать расходы, сокращать меню и площади, тщательнее рассчитывать себестоимость блюд. Анна Вовк также указывает на зависимость цен от налогов, коммунальных платежей, фонда оплаты труда, аренды и стоимости продуктов. «Цена — это ключевой фактор, который привлекает потребителя в то или иное заведение», — подчеркивает она.

Мангазеев допускает разные сценарии развития ситуации: одни кафе пересмотрят цены, другие сократят порции или предложат обеденные наборы. «Назвать единый процент подорожания нельзя», — говорит экономист. Средний чек может увеличиваться не только из-за роста цен, но и вследствие изменения состава заказа.

Превратится ли общепит в услугу для состоятельных? Романюк считает, что рынок, напротив, ищет доступные форматы между рестораном и фастфудом. Анна Вовк полагает, что полностью отказываться от посещения заведений люди не станут: «Я думаю, что все равно потребители от этой привычки откажутся в последнюю очередь». По ее словам, поход в ресторан сохраняет эмоциональную ценность, хотя посещать его могут реже. Мангазеев видит основной риск не только в росте цен, но и в сокращении выбора подходящего заведения рядом с домом или работой.