Россия открывает экспорт дизеля

Вице-премьер Александр Новак заявил, что после отмены ограничений на экспорт российский рынок будет полностью обеспечен дизельным топливом. Об этом он сообщил во время разговора с журналистами.

Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что Россия готова немедленно поставить 300 тысяч тонн дизеля, в ноябре — 500 тысяч тонн, а затем — 1 миллион тонн.

В разговоре Трампа и президента РФ Владимира Путина российская сторона подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки, пояснил вице-премьер

Новак также отметил, что Россия сразу начинает снимать ограничения на экспорт дизельного топлива.

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