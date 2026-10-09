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Экономика 1729

Спикер ГД Володин высказался по поводу формирования тарифов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин: любые тарифы должны быть обоснованы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин: любые тарифы должны быть обоснованы

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин высказался о принципах формирования тарифов на услуги связи, подчеркнув, что любые тарифы должны быть прежде всего обоснованы. Поводом для его комментария стало ранее прозвучавшее сравнение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и услуги связи, которое сделал министр цифрового развития Максут Шадаев, назвав ЖКУ возможным оценочным ориентиром.

Володин не согласился с таким подходом, заявив, что предприятия связи нельзя сравнивать с коммунальным хозяйством. По его мнению, подобное сопоставление некорректно, поскольку речь идёт о разных сферах, каждая из которых имеет свои особенности, проблемы и уровень рентабельности. Свою позицию спикер Госдумы изложил в публикации в своём канале в «Максе».

Вячеслав Володин также отметил, что позиция Минцифры напоминает соревнование между двумя отраслями в вопросах установления тарифов. Такой подход политик назвал недопустимым, указав на необходимость взвешенного и ответственного отношения к тарифной политике. По словам спикера, вопрос тарифов затрагивает практически каждого жителя страны, а значит, решения в этой сфере должны приниматься с особой осторожностью и сопровождаться серьёзным обоснованием.

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Автор:
Государственная Дума РФ Минцифры Вячеслав Володин