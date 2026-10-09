Зарплатные ожидания россиян пошли на снижение

В России впервые за долгое время зафиксировано снижение уровня желаемых зарплат. Это показывают результаты исследования Финансового университета при правительстве РФ. За весь период наблюдений, с 2018 года, этот показатель в первый раз перешел на понижательную траекторию. На конец III квартала среднее значение желаемой зарплаты россиян составляло 151000 руб. (-1,95% к уровню 2025 года), а ее медиана уменьшилась на 4,2%, до 114 000 руб. в месяц.

За аналогичный период прошлого года запросы соискателей были значительно выше и показывали двузначные темпы роста. Россияне хотели получать 154 тысяч рублей, в среднем более 14% относительно того же периода 2024 года и 119 тысяч в месяц в медиане, прибавка составляла 22,68% годовых.

Разворот тренда на понижение начался еще в III квартале 2025 г. Причем средние зарплатные ожидания снижаются не только по стране в целом, но и по отдельным профессиям, говорится в исследовании. Например, запросы слесарей и сварщиков упали до 213 000 руб. в месяц против 303 000 руб. в начале этого года. У водителей желаемый показатель тоже уменьшился - до 164000 руб. против 214 тысяч. Хотя у медсестер, наоборот, ожидания немного выросли – до 124 тыс. против 122 тыс. в начале года.

Ожидание зарплат неоднородно по городам и весям. Самые высокие зарплатные ожидания за девять месяцев года оказались у жителей Новокузнецка Кемеровской области – там мечтают о 258 000 руб. в месяц, а медиана – 166000 руб. В лидерах по повышенным ожиданиям оказались и подмосковные города Подольск, Химки и Мытищи. Москвичи занимают лишь 8-е место со 186 тысячами руб. в месяц и медианой 131 тысяча.

Наиболее скромные желаемые уровни зарплат оказались в Кирове – 118 000 руб. в месяц в среднем и 87 000 руб. как медиана запросов. Также низкие ожидания у жителей Калининграда, Кургана и Йошкар-Олы.

Между тем, по данным Росстата, в июне 2026 года средняя начисленная зарплата выросла на 11,2% год к году и достигла 114,7 тысячи рублей в месяц. За последние 5 лет этот показатель увеличился почти вдвое - на 55 тысяч рублей. Да, было время, когда работодатели охотились за «головами» и не глядя повышали зарплату. Похоже, что сейчас наемные работники понимают, что следует умерить свои аппетиты.

- К россиянам пришло отрезвление в оценке экономической ситуации в стране, - считает финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. - Раньше ожидания зарплаты в известной степени были демонстративными, когда люди искусственно завышали их рост, потому что понимали: экономика успешно выдерживает санкционное давление и продолжает развиваться, - говорит он. - Сейчас наши граждане стали финансово более грамотными. И понимают, что, когда темпы роста ВВП меньше одного процента, когда кредиты потребительские или на развитие бизнеса стали малодоступными, ожидать высоких темпов роста зарплат не стоит. Люди более взвешенно оцениваем ситуацию, опираются на реальное положение вещей.

- Насколько, по вашему мнению, могут вырасти средние зарплаты по итогам нынешнего года?

- Средний показатель ни о чем не говорит, он не дает представления о зарплате. Есть отрасли, где доходы находятся на высоком уровне и продолжают расти. Это сферы, связанные с научно-техническим прогрессом. А есть традиционные направления, в которых и раньше не фиксировались серьезные повышения выплат

Это примерно как объявляемая Росстатом инфляция. На одни товары цены поднимаются сильнее, на другие медленнее, а в итоге получаем «среднюю температуру по больнице». А наблюдаемая нами инфляция, с которой мы сталкиваемся каждый день, по итогам года составит 10 и даже более процентов. С учетом роста цен на топливо и выросшие тарифы на ЖКХ.