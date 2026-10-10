Эксперты оценили перспективы реанимации «Северных потоков» с участием американского инвестора

Тема восстановления и перезапуска с участием США подорванных в сентябре 2022 года газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» оказалась на удивление живучей. В западных СМИ она всплывает регулярно, и вот сейчас агентство Reuters сообщило о проведенных эмиссарами Вашингтона и Москвы переговорах о возможности привлечения к обоим проектам американского инвестора.

Вопрос обсудили спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и зять главы Белого дома Джаред Кушнер, утверждает Reuters. При этом источники агентства отмечают, что заключение сделки в среднесрочной перспективе маловероятно как минимум по двум причинам. Во-первых, газопроводы находятся под американскими и европейскими санкциями, во-вторых, саму идею возобновления их работы (в той или иной форме) и перезапуска поставок газа из РФ категорически не приемлет руководство ЕС.

Кроме того, по словам неназванного представителя Белого дома (на которого также ссылаются источники), любые сделки должны быть согласованы Россией с Международной финансовой корпорацией развития (DFC) и министерством финансов США.

Сейчас 51% акций компании – оператора газопровода «Северный поток» принадлежат «Газпрому», еще 31% распределен между двумя немецкими компаниями, а оставшейся частью владеют фирмы из Нидерландов и Франции. По информации Reuters, немецкие акционеры намерены удерживать свои доли, чтобы сохранить стратегическое влияние Берлина на проект, если «Газпром» надумает продать свою часть активов.

Мы спросили экспертов, чем обусловлен неугасимый интерес американского бизнеса к теме двух подорванных четыре года назад в международных водах Балтийского моря газопроводов, насколько вообще реализуема идея такого рода масштабной сделки и что мог бы дать перезапуск обоих проектов ее потенциальным бенефициарам – США и России.

Игорь Расторгуев, ведущий аналитик "Амаркетс":

«Интерес к «Северным потокам» связан с возможностью вернуть коммерческую ценность крупной инфраструктуре, если политические условия изменятся. Потенциальный инвестор рассматривает не просто трубы, а будущий доход от поставок газа в Европу. По сообщению Reuters, именно возможность заработка американских инвесторов после окончания военных действий фигурирует в обсуждениях. На мой взгляд, их участие также воспринимается как способ изменить политическую конфигурацию проекта: сделать его не только российским экспортным маршрутом, но и бизнесом, в котором заинтересована американская сторона.

Сейчас корректнее говорить о возможном участии инвестора, а не о готовящейся покупке. Reuters не приводит параметров потенциальной сделки. Приобретение доли и возобновление поставок — разные задачи. Даже договорённость с владельцами не даёт права автоматически запустить газопровод. Напомню, что ЕС ввёл запрет на операции, связанные с достройкой, эксплуатацией, обслуживанием и использованием «Северного потока» и «Северного потока - 2», включая закупку газа, поступающего по ним. Американский акционер сам по себе эти ограничения не устраняет. Дополнительное препятствие — принятый Брюсселем поэтапный запрет на импорт российского газа. Полное эмбарго на трубопроводные поставки предусмотрено с осени 2027 года. Смена собственника инфраструктуры не меняет происхождения поставляемого газа. Есть и прямое политическое возражение: германское правительство заявляет, что возобновления работы не желает. Поэтому в нынешних условиях я оцениваю перезапуск как малореалистичный. В долгосрочной перспективе потребуются изменения правового режима, необходимые разрешения, техническая оценка и подтверждённые контракты. Одной договорённости Москвы и Вашингтона недостаточно.

Для американского инвестора потенциальная выгода — участие в доходах от транспортировки или продажи газа, в зависимости от структуры сделки. Но выгода отдельной компании не равнозначна выгоде США в целом. Дополнительные трубопроводные поставки могут конкурировать с СПГ, поэтому интересы разных американских участников рынка способны расходиться. Для России возможный результат — дополнительный экспортный канал и выручка, а также восстановление ценности простаивающих активов. Однако итог зависел бы от расходов на восстановление, цен, объёмов поставок и условий участия партнёра. Ключевое условие — доступ к европейскому рынку. Пока европейские запреты и позиция Берлина сохраняются, обсуждение инвестиций не превращается в работающий проект. Поэтому сейчас это возможный сценарий будущего, а не сделка с установленными сроками запуска».

Артур Леер, президент Ассоциации экспортеров и импортеров:

«Регулярное появление в западных СМИ сообщений об интересе к «Северным потокам» и их возможной покупке американскими инвесторами в первую очередь объясняется экономическими факторами. Главный феномен и причина живучести этой темы — возможная высокая доходность и коммерческая привлекательность процесса.

Маршрутизация поставок по данному направлению обладает колоссальным потенциалом. В своей основе этот проект представляет собой отличную инвестиционную идею с высокой долей окупаемости. Безусловно, здесь присутствуют и политические аспекты, однако определяющими выступают именно деньги и потенциальная прибыль.

Идея подобной сделки, даже с учетом текущих препятствий и санкций, выглядит очень живой и вполне реализуемой. Введенные ограничения оказывают давление прежде всего на тех, кто их инициировал, из-за чего оппоненты сами загнали себя в угол. Наложенные санкции не имеют под собой твердого фундамента — это крайне зыбкая почва. Западные партнеры при необходимости легко меняют их условия и оперативно снимают ограничения в тех сферах, где им это выгодно, и никто не способен на этот процесс повлиять. Как только появляется позитивная опция, мнение меняется, поэтому санкционное давление не станет реальной преградой для коммерчески целесообразных решений.

Перезапуск газопроводов несет в себе важные последствия как для США, так и для России, двух стран, оказывающих определяющее влияние на глобальную энергобезопасность. Во-первых, это дает им ощутимую финансовую выгоду. Во-вторых, реализация такого масштабного проекта станет сигналом к изменению общего вектора отношений и ослаблению санкционного давления. В мире сложилось четкое понимание того, что Россия — самостоятельный и мощный игрок, с которым надо считаться».