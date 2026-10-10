Финляндия просит у ЕС исключить норок из-под новых запретов

Финское министерство по вопросам сельского хозяйства и лесов направило в Еврокомиссию официальную заявку. Ведомство добивается особого режима для местных пушных хозяйств. Хельсинки хочет, чтобы национальные фермы не подпадали под новое правило ЕС. С августа 2027 года в объединении собираются полностью запретить содержание американской норки: этот вид европейские регуляторы считают инвазивным.

В министерстве предупреждают, что жёсткие меры Брюсселя ударят по экономике сельской местности. Сейчас в Финляндии насчитывается 134 норковые фермы. Большая их часть расположена в Остроботнии.

Ответ из Брюсселя ждут в декабре. Не исключён отказ. Если финские власти получат положительный ответ, фермерам всё равно придётся оформлять индивидуальные разрешения и усиливать меры безопасности.

Летом 2023 года отрасль уже пережила тяжёлый период из-за вспышки птичьего гриппа. Тогда пришлось массово усыпить животных, а компенсации составили 45 млн евро. В 2023-м законодательный орган страны не поддержал общественную инициативу с требованием закрыть пушную отрасль, указав на угрозу экспорту. Сегодня Финляндия входит в 5 крупнейших мировых производителей меха и остаётся важным поставщиком лисицы и норки.

Ранее Yle сообщало, что Финляндия в скором времени может потерять своё благосостояние. Среди причин названо глобальное потепление: на территории страны оно идёт в 2 раза быстрее, чем в среднем по миру, и заметно влияет на лесную промышленность. При этом власти признают, что адаптация идёт медленно.

Визовый заслон: Финляндия готовит жёсткое предложение для ЕС

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