Индекс Мосбиржи вырос на фоне разговора Трампа с Путиным

Индекс Мосбиржи на вечерней сессии превысил 2400 пунктов впервые с лета

Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на вечерней торговой сессии ускорил рост и превысил 2400 пунктов впервые с 30 июня 2026 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, пишут российские СМИ.

По данным на 23:40 мск, индекс рос на 4 процента, достигнув 2403,16 пункта. К 20:25 мск он незначительно замедлил рост и находился на уровне 2399,6 пункта.

Сам индекс закрылся на отметке 2401,8 пункта в 23:50 мск 9 октября. Другие подробности торгов не приводятся.

Ранее Кремль опубликовал заявление президента России Владимира Путина по итогам разговора с президентом США Дональдом Трампом. После вице-премьер Александр Новак говорил об отмене запрета экспорта дизеля.

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