Майнинг подключат к сетям по особым правилам

В России майнинг подключат к специальным электросетям

Кабмин России подписал постановление, по которому объекты майнинга смогут присоединяться к электросетям исключительно по IV категории надежности. Об этом сообщило Минэнерго.

В ведомстве пояснили, что такое техприсоединение будет действовать на любых территориях. Это поможет не допустить дефицита мощностей для остальных потребителей.

Майнинг допускается и там, где он запрещен, если запрет содержит право работы по IV категории надежности.

Крупные потребители также смогут подключаться по IV категории вне зависимости от «отлагательных условий». Постановление призвано исключить непрогнозируемый рост потребностей в электроинфраструктуре.

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