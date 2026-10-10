Россияне выбирают наличность: эксперты объяснили тренд

Россияне начали отказываться от хранения сбережений в банках в пользу наличных, По данным социологического опроса, проведенного по заказу ЦБ, в сентябре бумажные купюры стали наиболее популярным способом хранения денег. Его предпочитают 38% граждан. За год доля выросла на 6 процентов и достигла максимального уровня с весны 2022 года.

При этом банковские счета, лидировавшие в последние годы, выбрали 37% наших сограждан. Хотя еще год назад этот способ выбирали 43% респондентов. Хранение сбережений на депозитах прочно удерживало первую позицию как минимум с 2014 года. Еще 10% опрошенных хранят деньги и на счетах, и в наличных, так сказать, в разных корзинах.

За период с февраля по сентябрь 2026-го объем наличных в обращении вырос на 3,3 триллиона рублей. По прогнозу ЦБ, за весь 2026 год объем наличных в обращении увеличится на 3,7 триллиона. Столь стремительный рост наличных в обороте словно бы отбрасывает финансовый рынок лет на 15-20 назад. Эксперты объясняют подобную тенденцию желанием людей всегда иметь деньги под рукой, ужесточением контроля за финансовыми операциями со стороны фискальных органов и снижением ставок по вкладам.

Впервые увеличение наличности в обороте дало о себе знать еще в последние три месяца 2025 года. Тогда сумма увеличилась на 660 миллиардов рублей – в 5 раз больше, чем за аналогичный период 2024 года. Бумажный денежный бум тогда, как и сейчас, в основном объяснялся сбоями в работе мобильного Интернета, когда безналичные расчеты оказываются недоступными. Свою роль играет и ужесточение банковского контроля за финансовыми операциями. В результате чего карты могут быть заблокированы.

На фоне роста ставки НДС с 20 до 22 процентов и трехкратного снижения порога для его уплаты, некоторые компании стали делать акцент на оплате наличными. Чтобы снизить расходы на банковские комиссии или и вовсе уйти в тень.

Денежные власти, судя по всему, мода на наличные не радует, и они не собираются сидеть сложа руки. Они ужесточают контроль за оборотом наличных. Регулятор готовит для банков рекомендации по усилению контроля за происхождением средств, которые граждане и бизнес вносят на свои счета. Также отслеживается перемещение наличных через границу. С 29 сентября нынешнего года физическим лицам запретили вывозить более 1 миллиона рублей в купюрах в страны ЕАЭС, а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан.

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев бум бумажных денег в стране тем, что Центробанк усиливает контроль за движением денег между продавцом и покупателем. «Все это связано с уплатой, точнее, с уклонением от налогов, - считает он. - Бизнес начал уходить в наличность, такие расчеты проконтролировать практически невозможно. Это единственное объяснение».

По мнению научного руководителя Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, для экономики страны такая ситуация не опасна.

- Проблемы испытывают банки, они теряют в ликвидности, - поясняет он. – По этой причине даже при снижающейся ключевой ставке ЦБ они сегодня не снижают проценты по депозитам, чтобы привлечь деньги населения. По вкладам дают 12-13 %, а по кредитам 16-18%, получая свою маржу за счет этой разницы.

Но ситуация стандартная. Если посмотреть длинный ряд, за 20-30 лет, такие всплески периодически происходили, затем все стабилизировалось.

- Все равно странно, что при нынешних развитых банковских услугах и активной цифровизации не первый месяц растет доля тех, кто деньги держит в «чулке».

- У нас 20-30% граждан вообще считают, что деньги могут храниться, только если их положить поглубже в шкаф или в шифоньер. Хотя это полная глупость. В этом случае человек теряет сбережения из-за инфляции. Банки сегодня гарантируют прибыль в 12-13%, а при хранении «под подушкой» вы обесцениваете свои сбережения на 6-7% в год.

Учтите и высокий фон неопределенности – экономической и геополитической. Какой-то запас наличных средств у людей, конечно, должен быть на оперативные расходы. К тому же некоторые структуры, прячась от налогов, уходят в неформальный бизнес, который работает в кэше.

Для макроэкономики, по большому счету, это не проблема. В советские времена мы вообще не знали, что такое безналичные деньги, но экономика же работала…

- А сегодня в обороте появился еще и цифровой рубль. Как рост наличности может повлиять на его внедрение в нашу жизнь?

- Прямой корреляции между этими двумя формами денег я не вижу. Общество в массе своей пока не проявляет интереса к цифровому рублю. Он будет разгоняться в течении года, после чего и можно будет делать какие-то выводы.