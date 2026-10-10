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Экономика 1494

Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами в России

В 24 регионах России зарплаты превысили 100 тысяч рублей

В 24 регионах России зарплаты превысили 100 тысяч рублей

В июле 2026 года средняя номинальная начисленная зарплата работников превысила 100 тысяч рублей в 24 регионах России. Об этом сообщил Росстат. Лидерами стали Чукотский автономный округ и Магаданская область, где средний доход составил более 200 тысяч рублей.

Еще в пяти регионах зарплаты оказались выше 150 тысяч, но не дотянули до 200 тысяч. В их числе Москва со средним доходом 193 тысячи рублей. Также в список вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (182 тысячи), Сахалинская область (160,9 тысячи), Ненецкий автономный округ (160,2 тысячи) и Камчатский край (150,7 тысячи рублей).

В остальных 15 регионах средняя зарплата за июль колебалась от 100 до 150 тысяч рублей.

Средняя заработная плата по стране в июле составила 109,5 тысячи рублей. Это на 4,55% ниже, чем месяцем ранее. Ведомство уточнило, что речь идет о номинальной начисленной зарплате.

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